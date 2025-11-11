Рейтинг@Mail.ru
В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов" - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:18 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/pamyat-2054268134.html
В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов"
В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов" - РИА Новости, 11.11.2025
В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов"
Группа бывших военных ГДР, инициировавшая акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы", торжественно награждена в посольстве Российской Федерации в Берлине РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:18:00+03:00
2025-11-11T17:18:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
сергей нечаев (дипломат)
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
в мире
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054267361_0:70:2048:1222_1920x0_80_0_0_53906d61864486bdf06116b32150a1db.jpg
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053597958.html
https://ria.ru/20250509/veteran-2016096470.html
россия
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054267361_127:0:1914:1340_1920x0_80_0_0_45fe6638a4954a36e69eb9e1924090a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей нечаев (дипломат), владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), в мире, берлин (город), германия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Сергей Нечаев (дипломат), Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), В мире, Берлин (город), Германия
В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов"

В посольстве РФ вручили грамоты бывшим военным из ГДР за акцию в честь Победы

© Фото : Посольство РФ в ГерманииПосольство РФ в Германии
Посольство РФ в Германии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Посольство РФ в Германии
Посольство РФ в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Группа бывших военных ГДР, инициировавшая акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы", торжественно награждена в посольстве Российской Федерации в Берлине благодарственной грамотой за деятельность на мемориальном направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Союз охраны традиций Национальной народной армии и пограничных войск ГДР организовал акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы". В рамках акции группа бывших военнослужащих посетила советские воинские захоронения, где навела порядок и возложила венки. Затем они прислали в посольство РФ адресованное российскому президенту Владимиру Путину письмо и спецвыпуск своего журнала Kompass с фотоотчетом об акции.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ сообщили о крупном расколе в Германии из-за России
8 ноября, 06:44
"Я искренне признателен нашим коллегам и друзьям в администрации президента, Российскому военно-историческому обществу за помощь и поддержку этой важной акции наших немецких друзей, которая, как вы понимаете, в нынешней политической обстановке была непростой и была сопряжена с известными рисками, потребовалось и гражданское мужество, и стойкость", - заявил журналистам посол РФ Сергей Нечаев после вручения активистам благодарственной грамоты.
Кроме того, посол передал активу союза ответное письмо Путина и почетную грамоту Российского военно-исторического общества под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского.
"Сердечно благодарю Вас и Ваших соратников за верность добрым традициям российско-германской дружбы, неизменное уважение к истории и нашей стране", - зачитал Нечаев слова российского президента, адресованные председателю союза Зигфриду Айхнеру.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Ветеран из США рассказал о праздновании 80-летия Победы в Вашингтоне
9 мая, 18:30
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир ПутинСергей Нечаев (дипломат)Владимир МединскийРоссийское военно-историческое общество (РВИО)В миреБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала