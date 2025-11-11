В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов"

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Группа бывших военных ГДР, инициировавшая акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы", торжественно награждена в посольстве Российской Федерации в Берлине благодарственной грамотой за деятельность на мемориальном направлении, передает корреспондент РИА Новости.