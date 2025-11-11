В посольстве в Берлине наградили участников акции "80 советских мемориалов"

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Группа бывших военных ГДР, инициировавшая акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы", торжественно награждена в посольстве Российской Федерации в Берлине благодарственной грамотой за деятельность на мемориальном направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Союз охраны традиций Национальной народной армии и пограничных войск ГДР организовал акцию "80 советских мемориалов к 80-летию Победы". В рамках акции группа бывших военнослужащих посетила советские воинские захоронения, где навела порядок и возложила венки. Затем они прислали в посольство РФ адресованное российскому президенту Владимиру Путину письмо и спецвыпуск своего журнала Kompass с фотоотчетом об акции.
"Я искренне признателен нашим коллегам и друзьям в администрации президента, Российскому военно-историческому обществу за помощь и поддержку этой важной акции наших немецких друзей, которая, как вы понимаете, в нынешней политической обстановке была непростой и была сопряжена с известными рисками, потребовалось и гражданское мужество, и стойкость", - заявил журналистам посол РФ Сергей Нечаев после вручения активистам благодарственной грамоты.
Кроме того, посол передал активу союза ответное письмо Путина и почетную грамоту Российского военно-исторического общества под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского.
"Сердечно благодарю Вас и Ваших соратников за верность добрым традициям российско-германской дружбы, неизменное уважение к истории и нашей стране", - зачитал Нечаев слова российского президента, адресованные председателю союза Зигфриду Айхнеру.