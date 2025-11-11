Рейтинг@Mail.ru
Суды признали отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня законным
11:24 11.11.2025 (обновлено: 14:01 11.11.2025)
Суды признали отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня законным
Суды признали отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня законным
Арбитражные суды в России пришли к выводу о законности предоставления работодателем отпуска по уходу за ребенком до полутора лет принятому на работу новому... РИА Новости, 11.11.2025
общество
урал
челябинская область
урал
челябинская область
2025
общество, урал, челябинская область
Суды признали отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня законным

Суды подтвердили законность отпуска по уходу за ребёнком с первого рабочего дня

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Арбитражные суды в России пришли к выводу о законности предоставления работодателем отпуска по уходу за ребенком до полутора лет принятому на работу новому сотруднику с первого же его рабочего дня, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суды на Урале рассматривали спор индивидуального предпринимателя Ивана Юртаева с Фондом пенсионного и социального страхования. Фонд решил, что Юртаев незаконно подал документы на выплату около 16 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком с 5 по 31 мая 2023 года Павлу Филимонову, которого с 5 мая принял на работу сварщиком.
По мнению Фонда пенсионного и социального страхования, Юртаев оформил Филимонова фиктивно, с целью необоснованного получения страхового возмещения. Учреждение в досудебном порядке потребовало от Юртаева вернуть деньги, а также оштрафовало его на три тысячи рублей. Юртаев оспорил решения в суде, а фонд, в свою очередь, подал встречный иск о взыскании с предпринимателя около 19 тысяч рублей.
Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами Фонда социального страхования о том, что Филимонов в мае не отработал ни одной смены, что уход за ребенком могла осуществлять его неработающая жена, что у работодателя не было вакансии сварщика и что вообще не доказана кадровая необходимость принятия на работу данного сотрудника.
Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение первой инстанции отменили и поддержали работодателя, заявившего, что он был заинтересован в привлечении Филимонова, имеющего 25-летний стаж и высокую квалификацию, учитывая наличие сведений о будущем увольнении одного из сотрудников. При этом суды учли, что на предыдущей работе Филимонов с октября 2022 года тоже находился в отпуске по уходу за ребенком и сохранение этого отпуска было его условием перехода на новую работу.
Суды также отметили, что с 1 ноября 2023 года Филимонов прервал отпуск и с тех пор выполняет свои трудовые обязанности, работодатель несет расходы на уплату страховых взносов в отношении данного работника, что опровергает доводы о фиктивном трудоустройстве.
ОбществоУралЧелябинская область
 
 
