Суды признали отпуск по уходу за ребенком с первого рабочего дня законным

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Арбитражные суды в России пришли к выводу о законности предоставления работодателем отпуска по уходу за ребенком до полутора лет принятому на работу новому сотруднику с первого же его рабочего дня, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суды на Урале рассматривали спор индивидуального предпринимателя Ивана Юртаева с Фондом пенсионного и социального страхования. Фонд решил, что Юртаев незаконно подал документы на выплату около 16 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком с 5 по 31 мая 2023 года Павлу Филимонову, которого с 5 мая принял на работу сварщиком.

По мнению Фонда пенсионного и социального страхования, Юртаев оформил Филимонова фиктивно, с целью необоснованного получения страхового возмещения. Учреждение в досудебном порядке потребовало от Юртаева вернуть деньги, а также оштрафовало его на три тысячи рублей. Юртаев оспорил решения в суде, а фонд, в свою очередь, подал встречный иск о взыскании с предпринимателя около 19 тысяч рублей.

Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами Фонда социального страхования о том, что Филимонов в мае не отработал ни одной смены, что уход за ребенком могла осуществлять его неработающая жена, что у работодателя не было вакансии сварщика и что вообще не доказана кадровая необходимость принятия на работу данного сотрудника.

Однако суды апелляционной и кассационной инстанций решение первой инстанции отменили и поддержали работодателя, заявившего, что он был заинтересован в привлечении Филимонова, имеющего 25-летний стаж и высокую квалификацию, учитывая наличие сведений о будущем увольнении одного из сотрудников. При этом суды учли, что на предыдущей работе Филимонов с октября 2022 года тоже находился в отпуске по уходу за ребенком и сохранение этого отпуска было его условием перехода на новую работу.