В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на полеты
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 11.11.2025
Временные ограничения на полеты сняты в аэропортах Уфы и Оренбурга