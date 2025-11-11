В Одессе прогремели новые взрывы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Новые взрывы прогремели во вторник в Одессе на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее это же издание уже сообщало о взрывах в Одессе.
"Продолжаются взрывы в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Одессе после серии взрывов начался крупный пожар
20 марта, 23:58