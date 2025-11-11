Рейтинг@Mail.ru
Обрывалин: Почти 40 мероприятий запланированы к 250-летию Павловска - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
10:37 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/obryvalin-2054114329.html
Обрывалин: Почти 40 мероприятий запланированы к 250-летию Павловска
Обрывалин: Почти 40 мероприятий запланированы к 250-летию Павловска - РИА Новости, 11.11.2025
Обрывалин: Почти 40 мероприятий запланированы к 250-летию Павловска
Почти 40 мероприятий запланировано к 250-летию Дворцово-паркового ансамбля "Павловск", которое будет отмечаться в 2027 году, сообщил первый замминистра культуры РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:37:00+03:00
2025-11-11T10:37:00+03:00
музейные маршруты россии
россия
сергей обрывалин
павловск
музеи
развлечения
культура
парки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054105920_0:99:3032:1805_1920x0_80_0_0_1c41e6a0a75d4f25f87a7eba89798471.jpg
https://ria.ru/20251031/parkaleksandriya-2050015318.html
россия
павловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054105920_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85fd9c667529064855100a255ddc1e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей обрывалин, павловск, музеи, развлечения, культура, парки
Музейные маршруты России, Россия, Сергей Обрывалин, Павловск, Музеи, Развлечения, Культура, Парки

Обрывалин: Почти 40 мероприятий запланированы к 250-летию Павловска

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на Международной выставке-форуме "Россия"
Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАВЛОВСК (С.-Петербург), 11 ноя - РИА Новости. Почти 40 мероприятий запланировано к 250-летию Дворцово-паркового ансамбля "Павловск", которое будет отмечаться в 2027 году, сообщил первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.
«

"К юбилейной дате запланировано проведение 38 программных мероприятий: это реставрация объектов культурного наследия и музея-заповедника, воссоздание внутренних интерьеров дворца, приобретение предметов искусства, проведение выставочных и театрально-концертных проектов, издательская деятельность, финансирование комплексных реставрационных работ, в рамках исполнения указа президента от 27 апреля 2023 года, отработано с Минфином", - сказал он во время заседания оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.

Обрывалин подчеркнул, что все запрашиваемые средства до 2028 года, которые составили 3,66 миллиарда рублей, были выделены в полном объеме. Так, в 2024-2025 году до музея доведено 623 миллиона рублей, на эти средства были отреставрированы четыре знаковых павильона Павловского парка: павильон Трех граций, Храм дружбы, Ижорские ворота и ворота Росси. В 2026-2028 годах выделено еще 2,442 миллиарда рублей с разбивкой по годам.
«

"На эти средства мы планируем провести реставрационные работы на 19 объектах культурного наследия. Конечно, в 2028-м полная реставрация не закончится. Работы будут продолжены. Свои заявки, соответственно, мы сформируем и направим дополнительно в Минфин", - добавил Обрывалин.

Парк Александрия - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Царская хижина на берегу: золотая осень в петербургском парке Александрия
31 октября, 13:27
 
Музейные маршруты РоссииРоссияСергей ОбрывалинПавловскМузеиРазвлеченияКультураПарки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала