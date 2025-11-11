Обрывалин: Почти 40 мероприятий запланированы к 250-летию Павловска

"К юбилейной дате запланировано проведение 38 программных мероприятий: это реставрация объектов культурного наследия и музея-заповедника, воссоздание внутренних интерьеров дворца, приобретение предметов искусства, проведение выставочных и театрально-концертных проектов, издательская деятельность, финансирование комплексных реставрационных работ, в рамках исполнения указа президента от 27 апреля 2023 года, отработано с Минфином", - сказал он во время заседания оргкомитета по подготовке празднования 250-летия основания Павловского дворцово-паркового ансамбля.

Обрывалин подчеркнул, что все запрашиваемые средства до 2028 года, которые составили 3,66 миллиарда рублей, были выделены в полном объеме. Так, в 2024-2025 году до музея доведено 623 миллиона рублей, на эти средства были отреставрированы четыре знаковых павильона Павловского парка: павильон Трех граций, Храм дружбы, Ижорские ворота и ворота Росси. В 2026-2028 годах выделено еще 2,442 миллиарда рублей с разбивкой по годам.