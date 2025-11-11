Момент обрушения башни "Снежкома" попал на видео

Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске

© Кадр видео из соцсетей Обрушение опорной колонны демонтируемого горнолыжного комплекса "Снежком" на проезжую часть в подмосковном Красногорске

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Момент обрушения части конструкции комплекса "Снежком" в Красногорске, который уже несколько лет находится в процессе сноса, сняли на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как от верхней части опорной колонны отваливается крупный фрагмент. При ударе о землю в сторону парковки и проезжей части полетели части бетона и грязь.

Экстренные службы сообщили, что не менее 145 автомобилей получили повреждения. Также известно о троих пострадавших.