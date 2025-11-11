Рейтинг@Mail.ru
15:50 11.11.2025 (обновлено: 15:53 11.11.2025)
Момент обрушения башни "Снежкома" попал на видео
Момент обрушения башни "Снежкома" попал на видео
Момент обрушения части конструкции комплекса "Снежком" в Красногорске, который уже несколько лет находится в процессе сноса, сняли на камеру видеонаблюдения. РИА Новости, 11.11.2025
Момент обрушения башни "Снежкома" попал на видео

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Момент обрушения части конструкции комплекса "Снежком" в Красногорске, который уже несколько лет находится в процессе сноса, сняли на камеру видеонаблюдения.
На записи видно, как от верхней части опорной колонны отваливается крупный фрагмент. При ударе о землю в сторону парковки и проезжей части полетели части бетона и грязь.
Экстренные службы сообщили, что не менее 145 автомобилей получили повреждения. Также известно о троих пострадавших.
Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при проведении высотных работ.
Сотрудники полиции работают на месте обрушения конструкции демонтируемого горнолыжного комплекса Снежком на проезжую часть в Красногорске. 11 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Жительница дома рассказала об ударной волне после обрушения "Снежкома"
