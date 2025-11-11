Британия прекратила делиться разведданными с США, пишет CNN

ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Лондон прекратил передавать Вашингтону разведданные о подозрительных судах в Карибском море, сообщил CNN со ссылкой на источники.
«
"Соединенное Королевство больше не делится разведывательной информацией с США о судах, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в Карибском море, поскольку не хочет быть соучастником военных ударов США и считает эти нападения незаконными", — говорится в публикации
Во Франции раскритиковали удары США в Карибском море
9 ноября, 07:03
Отмечается, что такое решение стало серьезным шагом, отражающим растущий скепсис в отношении американской военной кампании в регионе.
По информации телеканала, в результате ударов США по подозреваемым в перевозке наркотиков судам погибли 76 человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк подчеркнул, что эти действия нарушают международное право и приравниваются к внесудебным казням. По словам источников, Великобритания разделяет эту оценку.
Пентагон, Белый дом и посольство Великобритании в Вашингтоне отказались от комментариев по этой теме.
Обострение между США и Венесуэлой
США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
Комментируя эти сообщения, президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.