Нанести России поражение с помощью Украины невозможно, заявил Небензя
Нанести России поражение с помощью Украины невозможно, заявил Небензя - РИА Новости, 11.11.2025
Нанести России поражение с помощью Украины невозможно, заявил Небензя
На Западе понимают, что не смогут с помощью Украины нанести РФ поражение, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя. РИА Новости, 11.11.2025
Нанести России поражение с помощью Украины невозможно, заявил Небензя
