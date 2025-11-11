В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Модель для проверки эффективности препаратов против метастазов создали специалисты Модель для проверки эффективности препаратов против метастазов создали специалисты СибГМУ . Она позволяет отследить в реальном времени превращение единичной клетки в опухолевый очаг и оценить, насколько лекарство может противостоять этому процессу. Результаты представлены в Bio-protocol.

Часто причиной летального исхода при онкозаболеваниях является не первичная опухоль, а метастазы – вторичные опухоли в других тканях и органах, рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Для замедления или полной остановки этого процесса разрабатываются специальные препараты.

Однако до сих пор не разработаны подходы к скринингу препаратов, действие которых направленно на единичные опухолевые клетки во вторичном очаге, которые формируют впоследствии метастазы, подчеркнула научный сотрудник Центра биологических исследований и биоинженерии СибГМУ Ксения Невская. При этом модель должна быть легко воспроизводимой в разных лабораториях для проведения исследований, результаты которых можно будет сравнивать между собой, добавили в вузе.

Специалисты СибГМУ создали трехмерную модель метастаза рака молочной железы в печени методом объемного выращивания (культивирования) клеток. С помощью флуоресцентной и конфокальной микроскопии ученые могут наблюдать за судьбой опухолевых клеток.

"Мы в режиме реального времени могли наблюдать за тем, как единичная опухолевая клетка в результате деления превращается в метастаз или, наоборот, этот процесс блокируется под действием исследуемого соединения. Протокол создания модели метастаза в печени, предложенный в нашем исследовании, может быть легко воспроизведен в любой научной лаборатории мира или адаптирован для решения своих задач, в том числе для изучения метастазов других типов рака", — пояснила Невская.

Стандартные двумерные модели представляют собой слой толщиной в одну клетку и не могут адекватно описывать процесс образования метастазов. Поэтому для испытаний лекарств с противометастатическим действием используют лабораторных животных, однако уже на первом этапе доклинических исследований многие вещества "отсеиваются", поскольку биология мышей и человека слишком сильно отличается, объяснила ученый.

В будущем специалисты планируют усложнить полученную модель для того, чтобы она еще более полно могла воспроизводить процесс формирования вторичного опухолевого узла. Также исследователи начнут использование модели по прямому назначению – для поиска перспективных лекарств с противометастатическим действием.