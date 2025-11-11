Рейтинг@Mail.ru
В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов - РИА Новости, 11.11.2025
08:00 11.11.2025
В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов
В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов - РИА Новости, 11.11.2025
В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов
Модель для проверки эффективности препаратов против метастазов создали специалисты СибГМУ. Она позволяет отследить в реальном времени превращение единичной... РИА Новости, 11.11.2025
В Томске начали наблюдение за "зарождением" метастазов

© Getty Images / iLexxДеление раковых клеток
Деление раковых клеток - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / iLexx
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Модель для проверки эффективности препаратов против метастазов создали специалисты СибГМУ. Она позволяет отследить в реальном времени превращение единичной клетки в опухолевый очаг и оценить, насколько лекарство может противостоять этому процессу. Результаты представлены в Bio-protocol.
Часто причиной летального исхода при онкозаболеваниях является не первичная опухоль, а метастазы – вторичные опухоли в других тканях и органах, рассказали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Для замедления или полной остановки этого процесса разрабатываются специальные препараты.
Биолог в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ученые нашли "ключ" для внедрения в клетку лекарства из растений
6 ноября, 08:00
Однако до сих пор не разработаны подходы к скринингу препаратов, действие которых направленно на единичные опухолевые клетки во вторичном очаге, которые формируют впоследствии метастазы, подчеркнула научный сотрудник Центра биологических исследований и биоинженерии СибГМУ Ксения Невская. При этом модель должна быть легко воспроизводимой в разных лабораториях для проведения исследований, результаты которых можно будет сравнивать между собой, добавили в вузе.
Специалисты СибГМУ создали трехмерную модель метастаза рака молочной железы в печени методом объемного выращивания (культивирования) клеток. С помощью флуоресцентной и конфокальной микроскопии ученые могут наблюдать за судьбой опухолевых клеток.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Российские ученые разработали систему оценки злокачественности рака почки
28 октября, 13:37
"Мы в режиме реального времени могли наблюдать за тем, как единичная опухолевая клетка в результате деления превращается в метастаз или, наоборот, этот процесс блокируется под действием исследуемого соединения. Протокол создания модели метастаза в печени, предложенный в нашем исследовании, может быть легко воспроизведен в любой научной лаборатории мира или адаптирован для решения своих задач, в том числе для изучения метастазов других типов рака", — пояснила Невская.
Стандартные двумерные модели представляют собой слой толщиной в одну клетку и не могут адекватно описывать процесс образования метастазов. Поэтому для испытаний лекарств с противометастатическим действием используют лабораторных животных, однако уже на первом этапе доклинических исследований многие вещества "отсеиваются", поскольку биология мышей и человека слишком сильно отличается, объяснила ученый.
Маммография в больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученый развеял мифы о диагностике рака груди
2 октября, 07:00
В будущем специалисты планируют усложнить полученную модель для того, чтобы она еще более полно могла воспроизводить процесс формирования вторичного опухолевого узла. Также исследователи начнут использование модели по прямому назначению – для поиска перспективных лекарств с противометастатическим действием.
Работа выполнена при поддержке программы "Приоритет-2030".
 
