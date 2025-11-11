РИА Новости / Динамика дня Антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинения 7 членам преступной группы, причастной к коррупции в сфере энергетики, 5 задержаны
НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики
НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики - РИА Новости, 11.11.2025
НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики
РИА Новости, 11.11.2025
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
НАБУ предъявило обвинения 7 членам группы по делу о коррупции в сфере энергетики
Сотрудники НАБУ. Архивное фото