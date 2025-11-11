https://ria.ru/20251111/mvd-2054104288.html
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств - РИА Новости, 11.11.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:01:00+03:00
2025-11-11T10:01:00+03:00
2025-11-11T10:01:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, Россия
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
МВД: мошенники создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что площадки для знакомств, в том числе те, что работают внутри мессенджеров, а также сайты бесплатных объявлений остаются крайне популярными в среде так называемых воркеров.
«
"Воркеры — это исполнители мошеннических сценариев: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку, организуют "встречи" и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты — по указанию кураторов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
В ведомстве предупредили, что число схем и однотипных исполнителей в этих нишах велико, и посоветовали быть внимательным и прекращать диалог, если он сводится к просьбам о переводах, личных данных или кодах из SMS.