Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что площадки для знакомств, в том числе те, что работают внутри мессенджеров, а также сайты бесплатных объявлений остаются крайне популярными в среде так называемых воркеров.

« "Воркеры — это исполнители мошеннических сценариев: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку, организуют "встречи" и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты — по указанию кураторов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.