Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств - РИА Новости, 11.11.2025
10:01 11.11.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств - РИА Новости, 11.11.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств
Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные РИА Новости, 11.11.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают на площадках для знакомств

МВД: мошенники создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Исполнители мошеннических сценариев по указанию куратора на площадках для знакомств создают фальшивые анкеты и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что площадки для знакомств, в том числе те, что работают внутри мессенджеров, а также сайты бесплатных объявлений остаются крайне популярными в среде так называемых воркеров.
"Воркеры — это исполнители мошеннических сценариев: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку, организуют "встречи" и переводят жертв в офлайн-ловушки или на платёжные реквизиты — по указанию кураторов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

В ведомстве предупредили, что число схем и однотипных исполнителей в этих нишах велико, и посоветовали быть внимательным и прекращать диалог, если он сводится к просьбам о переводах, личных данных или кодах из SMS.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
