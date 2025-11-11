Рейтинг@Mail.ru
В Москве госпитализировали пятерых школьников
19:16 11.11.2025 (обновлено: 21:44 11.11.2025)
В Москве госпитализировали пятерых школьников
Пятеро десятиклассников госпитализированы по факту происшествия в одной из школ на западе Москвы, организована проверка, сообщает столичная прокуратура.
В Москве госпитализировали пятерых школьников

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятеро десятиклассников госпитализированы по факту происшествия в одной из школ на западе Москвы, организована проверка, сообщает столичная прокуратура.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что несколько учеников госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в одной из школ на западе столицы.
"Никулинская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в одной из школ на западе Москвы. По предварительным данным, пятеро учеников 10-го класса школы доставлены в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению прокуратуры, здоровью подростков ничего не угрожает.
Подчеркивается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и организации ответственными лицами профилактической работы.
