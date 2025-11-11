https://ria.ru/20251111/moskva-2054316133.html
В Москве госпитализировали пятерых школьников
В Москве госпитализировали пятерых школьников - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве госпитализировали пятерых школьников
Пятеро десятиклассников госпитализированы по факту происшествия в одной из школ на западе Москвы, организована проверка, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:16:00+03:00
2025-11-11T19:16:00+03:00
2025-11-11T21:44:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20251109/moskva-2053766013.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве госпитализировали пятерых школьников
Пятерых десятиклассников госпитализировали в Москве после происшествия в школе
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятеро десятиклассников госпитализированы по факту происшествия в одной из школ на западе Москвы, организована проверка, сообщает столичная прокуратура.
Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что несколько учеников госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в одной из школ на западе столицы.
"Никулинская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в одной из школ на западе Москвы
. По предварительным данным, пятеро учеников 10-го класса школы доставлены в медицинское учреждение", - говорится в Telegram
-канале ведомства.
Согласно сообщению прокуратуры, здоровью подростков ничего не угрожает.
Подчеркивается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и организации ответственными лицами профилактической работы.