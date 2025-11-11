В Москве госпитализировали пятерых школьников

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пятеро десятиклассников госпитализированы по факту происшествия в одной из школ на западе Москвы, организована проверка, сообщает столичная прокуратура.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что несколько учеников госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в одной из школ на западе столицы.

"Никулинская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в одной из школ на западе Москвы . По предварительным данным, пятеро учеников 10-го класса школы доставлены в медицинское учреждение", - говорится в Telegram -канале ведомства.

Согласно сообщению прокуратуры, здоровью подростков ничего не угрожает.