Более 700 деревьев высадят на востоке Москвы

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на Щелковском шоссе и ряде улиц на востоке столицы в рамках программы благоустройства, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Щелковском шоссе, улицах Большая Черкизовская, Краснопрудная, Русаковская и Стромынка, в общей сложности их украсят более 700 деревьев крупномеров", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что ранее на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице в рамках программы по озеленению вылетных магистралей уже было высажено более 2,4 тысячи деревьев.

"Крупномеры подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. В этом году на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице высадим более 600 крупномеров, Краснопрудную улицу украсят 20 деревьев, преимущественно липы. На улицах Стромынка и Русаковская появятся порядка 80 новых деревьев. Дополнительно на видовых зонах планируем обустроить зеленые островки с хвойниками", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке.