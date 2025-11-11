Более 700 деревьев высадят на востоке Москвы

Рейтинг@Mail.ru
10:38 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/moskva-2054115348.html
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
© РИА Новости / Виталий АньковВысадка деревьев
Высадка деревьев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Высадка деревьев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по высадке деревьев на Щелковском шоссе и ряде улиц на востоке столицы в рамках программы благоустройства, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В настоящее время проводим высадку деревьев на Щелковском шоссе, улицах Большая Черкизовская, Краснопрудная, Русаковская и Стромынка, в общей сложности их украсят более 700 деревьев крупномеров", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что ранее на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице в рамках программы по озеленению вылетных магистралей уже было высажено более 2,4 тысячи деревьев.
"Крупномеры подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и соответствовать визуальному облику пространств. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. В этом году на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице высадим более 600 крупномеров, Краснопрудную улицу украсят 20 деревьев, преимущественно липы. На улицах Стромынка и Русаковская появятся порядка 80 новых деревьев. Дополнительно на видовых зонах планируем обустроить зеленые островки с хвойниками", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что деревья, которые высаживают в столице, выращиваются в специализированных питомниках, где они проходят подготовку к пересадке.
"Крупномеры высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию", - уточнил Бирюков.
Проект высадки деревьев на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
На проспекте Сахарова начали высадку деревьев
31 октября, 10:32
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
