В Москве начали монтировать каток на Красной площади

09:46 11.11.2025 (обновлено: 10:48 11.11.2025)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Монтажные работы катка на Красной площади начались в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Часть Красной площади огорожена для посетителей, ведутся монтажные работы. Сейчас строители собирают постамент, на котором расположится каток.
В последние годы каток на Красной площади появляется каждую зиму. Торжественное открытие в прошлом году состоялось 5 декабря.
Акция Ночь на катке - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В парке Горького в Москве впервые появится каток у главного входа
28 октября, 18:20
 
МоскваРоссия
 
 
