В Москве начали монтировать каток на Красной площади
В Москве начали монтировать каток на Красной площади - РИА Новости, 11.11.2025
В Москве начали монтировать каток на Красной площади
Монтажные работы катка на Красной площади начались в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2025
Установка катка на Красной площади
На Красной площади начали монтировать каток. В прошлом году его открыли 5 декабря.
В Москве начали монтировать каток на Красной площади
В Москве начались монтажные работы катка на Красной площади
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Монтажные работы катка на Красной площади начались в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Часть Красной площади огорожена для посетителей, ведутся монтажные работы. Сейчас строители собирают постамент, на котором расположится каток.
В последние годы каток на Красной площади появляется каждую зиму. Торжественное открытие в прошлом году состоялось 5 декабря.