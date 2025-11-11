Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/moshenniki-2054090021.html
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги - РИА Новости, 11.11.2025
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
Россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию - с октября они это могут делать через мобильное приложение кредитной... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:44:00+03:00
2025-11-11T08:44:00+03:00
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
происшествия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732968706_0:125:2001:1250_1920x0_80_0_0_a95d59465d3358a9f07e90a2a26d85aa.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732968706_48:0:1715:1250_1920x0_80_0_0_82313030b720593d7b5cd6e10fc129df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), происшествия, технологии
Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия, Технологии
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги

ЦБ: обманутые мошенниками смогут обращаться в банк и полицию через приложение

© PexelsДевушка с мобильным телефоном в руках
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Pexels
Девушка с мобильным телефоном в руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянам, пострадавшим от мошенников, стало проще обращаться в банк и полицию - с октября они это могут делать через мобильное приложение кредитной организации; данный сервис, по мнению Банка России, будет особенно востребован среди тех, кто лишился небольших сумм, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"Пострадавшим от мошенников с 1 октября стало проще обратиться в банк и полицию. С этой даты крупные банки обязаны дополнить мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Теперь сообщить об обмане, а также сформировать справку для обращения в полицию, клиенты крупных банков могут через мобильное приложение", - сказал он.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:65280
11 февраля, 13:50
Банк России ожидает, что данный сервис будет особенно востребован среди пострадавших с небольшими суммами, которые раньше не обращались в банк и полицию.
"Наш опрос о безопасности финансовых услуг показал, что в 2024 году только треть пострадавших обращалась и в банк, и в полицию по факту хищения. Поэтому мы ввели новые требования для банков, чтобы они упростили процедуру взаимодействия с пострадавшими клиентами. В этом году мы традиционно проводим аналогичный опрос в ноябре. По результатам этого исследования посмотрим, какие тенденции у злоумышленников, кого они чаще всего обманывают и какими способами", - добавил Уваров.
С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - так называемой "спецкнопкой". Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года, оно должно упростить подачу заявлений в банки о мошенничестве.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
Вадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ПроисшествияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала