Власти Молдавии действуют в рамках русофобской повестки, считает эксперт

"Одно дело не любить какое-то государство. Одно дело не любить политику этого государства, одно дело не любить лидера этого государства, что мы и видим со стороны молдавских властей по отношению к России. Но другое дело – это просто пытаться запретить русскую культуру", - заключил Шаповалов.