Власти Молдавии действуют в рамках русофобской повестки, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии, закрывающие Российский центр науки и культуры в Кишиневе, действуют в рамках русофобской либерально-европейской повестки, считает молдавский политолог и историк Борис Шаповалов.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"Это либерально-европейская повестка, повестка русофобии, которую наше молдавское руководство просто притворяет в жизнь. Притворяться властям Молдавии особо не нужно, так как они в своей душе действительно русофобы. И по всей их деятельности это все видно", — заявил Шаповалов журналистам, комментируя решение правительства в отношении РЦНК.
Эксперт подчеркнул, что важно различать критику политики и запрет культуры.
"Одно дело не любить какое-то государство. Одно дело не любить политику этого государства, одно дело не любить лидера этого государства, что мы и видим со стороны молдавских властей по отношению к России. Но другое дело – это просто пытаться запретить русскую культуру", - заключил Шаповалов.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
