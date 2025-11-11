Рейтинг@Mail.ru
11:32 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/moldaviya-2054130118.html
Молдавские силовые структуры крайне политизированы, заявил экс-премьер
Молдавские силовые структуры крайне политизированы, заявил экс-премьер
2025-11-11T11:32:00+03:00
2025-11-11T11:32:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
василий тарлев
майя санду
евгения гуцул
венецианская комиссия
молдавия
кишинев
россия
в мире, молдавия, кишинев, россия, василий тарлев, майя санду, евгения гуцул, венецианская комиссия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Василий Тарлев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Венецианская комиссия
Молдавские силовые структуры крайне политизированы, заявил экс-премьер

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Силовые структуры в Молдавии крайне политизированы, что наглядно показали прошедшие президентские и парламентские выборы, заявил экс-премьер республики, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Политик сообщил, что встретился в Кишиневе с делегацией Венецианской комиссии, представив свое видение ситуации в органах публичного управления и правопорядка.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Власти Молдавии чтят нацистских карателей, заявили в оппозиции
10 ноября, 14:51
"Реформа действительно необходима, но она не должна осуществляться ради достижения исключительно политических целей. К большому сожалению, силовые структуры в Молдавии сегодня крайне политизированы, и прошедшие президентская и парламентская кампании это наглядно показали", - написал Тарлев в своем Telegram-канале по итогу встречи.
Экс-премьер отметил, что с членами Венецианской комиссии обсудил инициативу по созданию прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. "К сожалению, уровень коррупции в Молдавии сегодня остается высоким, особенно, в органах публичного управления и правопорядка — прокуратуре, судебной системе, министерстве внутренних дел и других государственных структурах… Сегодня в Молдавии политический фактор доминирует во всех этих процессах. Эту позицию представил докладчикам Венецианской комиссии", - пояснил он.
Президентские выборы в Молдавии состоялись осенью 2024 года. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Молдавии фактически началась экономическая рецессия, заявил эксперт
8 ноября, 15:52
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВасилий ТарлевМайя СандуЕвгения ГуцулВенецианская комиссия
 
 
