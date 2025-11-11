Молдавские силовые структуры крайне политизированы, заявил экс-премьер

Экс-премьер отметил, что с членами Венецианской комиссии обсудил инициативу по созданию прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. "К сожалению, уровень коррупции в Молдавии сегодня остается высоким, особенно, в органах публичного управления и правопорядка — прокуратуре, судебной системе, министерстве внутренних дел и других государственных структурах… Сегодня в Молдавии политический фактор доминирует во всех этих процессах. Эту позицию представил докладчикам Венецианской комиссии", - пояснил он.