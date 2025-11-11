Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Молдавия за годы независимости потеряла более половины своего населения, если ситуация в стране не изменится, через 10 лет работающих людей в стране будет не хватать для поддержания экономики, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

"В 1991 году в Молдове проживало 4,3 миллиона человек. По оценкам ООН , BNS и World Bank, в 2024 году в стране постоянно проживает около 1,5 миллиона. То есть страна потеряла около 50% населения за одно поколение. Сегодня 70% работающих живут в состоянии постоянного финансового напряжения, с трудом живут "от зарплаты до зарплаты" - 47%, способны планировать жизнь больше, чем на 3 года всего 10% населения. Если модель не изменить, через 10 лет количество молодых станет недостаточным для поддержания экономики", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.

По его словам, опросы демонстрируют, что 72% населения в возрасте от 18 до 35 лет намерены покинуть страну.

"Демографическая точка невозврата: семьи с родственниками за рубежом - каждая третья. Дети, растущие с родителем-мигрантом, - 1 из 4. Коэффициент рождаемости - 1,2 (норма — 2,1). Это прямая социальная декомпрессия, когда у молодёжи нет перспектив, нет статуса, нет ориентиров и нет безопасности. Миграция — это не только отсутствие денег. Это отсутствие смысла и перспективы здесь", - отметил эксперт.