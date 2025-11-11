Рейтинг@Mail.ru
Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/moldavija-2054319867.html
Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт
Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт - РИА Новости, 11.11.2025
Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт
Молдавия за годы независимости потеряла более половины своего населения, если ситуация в стране не изменится, через 10 лет работающих людей в стране будет не... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:36:00+03:00
2025-11-11T19:36:00+03:00
в мире
молдавия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020442312.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, оон
В мире, Молдавия, ООН
Молдавия за 30 лет потеряла половину населения, считает эксперт

Intellect Group: Молдавия потеряла половину населения за годы независимости

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Молдавия за годы независимости потеряла более половины своего населения, если ситуация в стране не изменится, через 10 лет работающих людей в стране будет не хватать для поддержания экономики, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"В 1991 году в Молдове проживало 4,3 миллиона человек. По оценкам ООН, BNS и World Bank, в 2024 году в стране постоянно проживает около 1,5 миллиона. То есть страна потеряла около 50% населения за одно поколение. Сегодня 70% работающих живут в состоянии постоянного финансового напряжения, с трудом живут "от зарплаты до зарплаты" - 47%, способны планировать жизнь больше, чем на 3 года всего 10% населения. Если модель не изменить, через 10 лет количество молодых станет недостаточным для поддержания экономики", - написал Лисневский в своем Telegram-канале.
По его словам, опросы демонстрируют, что 72% населения в возрасте от 18 до 35 лет намерены покинуть страну.
"Демографическая точка невозврата: семьи с родственниками за рубежом - каждая третья. Дети, растущие с родителем-мигрантом, - 1 из 4. Коэффициент рождаемости - 1,2 (норма — 2,1). Это прямая социальная декомпрессия, когда у молодёжи нет перспектив, нет статуса, нет ориентиров и нет безопасности. Миграция — это не только отсутствие денег. Это отсутствие смысла и перспективы здесь", - отметил эксперт.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть села, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
 
В миреМолдавияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала