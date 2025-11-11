https://ria.ru/20251111/moldavija-2054318298.html
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа" - РИА Новости, 11.11.2025
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
Советским памятникам в Молдавии может грозить снос из-за того, что министерство культуры республики одобрило инструкцию о переносе и демонтаже монументов,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:31:00+03:00
2025-11-11T19:31:00+03:00
2025-11-11T19:31:00+03:00
в мире
молдавия
германия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_594941d601a071fc4b6470c3f9aa7cef.jpg
https://ria.ru/20251109/moldavija-2053830553.html
https://ria.ru/20251104/moldavija-2052778432.html
молдавия
германия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/85/1550238523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37caf182cbe321ce0bdbfe062662fb1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
Петрович: советским памятникам в Молдавии грозит снос из-за политики минкульта
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Советским памятникам в Молдавии может грозить снос из-за того, что министерство культуры республики одобрило инструкцию о переносе и демонтаже монументов, сообщил во вторник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"В самое ближайшее время мы узнаем, оскорбляет ли фигура вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина национальное достоинство и идентичность жителей Республики Молдова. Ведь именно под снос памятников советского периода создана инструкция министерства культуры о возведении, переносе и демонтаже памятников, возведенных в общественных местах", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, во всех районах Молдавии
сохранилось немало памятников, установленных в советские времена.
"Можно предположить, откуда возьмёт свой старт эта вакханалия. Но с ещё большей долей вероятности можно предсказать, во что выльется снос памятников Ленину в последующем", - добавил Петрович.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду
, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии
. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев
, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.