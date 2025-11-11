Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Советским памятникам в Молдавии может грозить снос из-за того, что министерство культуры республики одобрило инструкцию о переносе и демонтаже монументов, сообщил во вторник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"В самое ближайшее время мы узнаем, оскорбляет ли фигура вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина национальное достоинство и идентичность жителей Республики Молдова. Ведь именно под снос памятников советского периода создана инструкция министерства культуры о возведении, переносе и демонтаже памятников, возведенных в общественных местах", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, во всех районах Молдавии сохранилось немало памятников, установленных в советские времена.

"Можно предположить, откуда возьмёт свой старт эта вакханалия. Но с ещё большей долей вероятности можно предсказать, во что выльется снос памятников Ленину в последующем", - добавил Петрович.