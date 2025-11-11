Рейтинг@Mail.ru
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа" - РИА Новости, 11.11.2025
19:31 11.11.2025
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
в мире
молдавия
германия
кишинев
майя санду
в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Советским памятникам в Молдавии может грозить снос из-за того, что министерство культуры республики одобрило инструкцию о переносе и демонтаже монументов, сообщил во вторник глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"В самое ближайшее время мы узнаем, оскорбляет ли фигура вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина национальное достоинство и идентичность жителей Республики Молдова. Ведь именно под снос памятников советского периода создана инструкция министерства культуры о возведении, переносе и демонтаже памятников, возведенных в общественных местах", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
В Молдавии открыли памятник пособникам нацистов
9 ноября, 21:47
В Молдавии открыли памятник пособникам нацистов
9 ноября, 21:47
По его словам, во всех районах Молдавии сохранилось немало памятников, установленных в советские времена.
"Можно предположить, откуда возьмёт свой старт эта вакханалия. Но с ещё большей долей вероятности можно предсказать, во что выльется снос памятников Ленину в последующем", - добавил Петрович.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Молдавский комитет "Победа" обратился к МИД России с просьбой
4 ноября, 14:50
Молдавский комитет "Победа" обратился к МИД России с просьбой
4 ноября, 14:50
 
В миреМолдавияГерманияКишиневМайя Санду
 
 
