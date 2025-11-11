Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/mishustin-2054190927.html
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России - РИА Новости, 11.11.2025
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России
Россия приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:24:00+03:00
2025-11-11T14:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_afb3c359225355934136714846b36d64.jpg
https://ria.ru/20251101/prodovolstvie-2052185997.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_4cd375bd106cf59fef524715454cf1bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России

Мишустин: РФ приближается к целевым значениям продбезопасности по молоку, овощам

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию по развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.
"По итогам прошлого года мы с запасом обеспечили себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом, сахаром. Приближаемся также к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, по картофелю и по овощам. Рассчитываю, что и дальше результаты будут не ниже уже достигнутых", - сказал Мишустин.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Продовольственная безопасность России: как инновации развивают АПК
1 ноября, 12:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала