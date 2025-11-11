https://ria.ru/20251111/mishustin-2054190927.html
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России - РИА Новости, 11.11.2025
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России
Россия приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:24:00+03:00
2025-11-11T14:24:00+03:00
2025-11-11T14:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_0:0:2853:1605_1920x0_80_0_0_afb3c359225355934136714846b36d64.jpg
https://ria.ru/20251101/prodovolstvie-2052185997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781713955_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_4cd375bd106cf59fef524715454cf1bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об уровне продбезопасности в России
Мишустин: РФ приближается к целевым значениям продбезопасности по молоку, овощам