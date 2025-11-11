https://ria.ru/20251111/mishustin-2054189762.html
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель
Российские власти планируют до конца этого года завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель по всей России, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:20:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
россия
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель
Мишустин заявил о планах до конца года завершить инвентаризацию сельхозземель