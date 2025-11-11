Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель - РИА Новости, 11.11.2025
14:20 11.11.2025
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал сроки завершения инвентаризации сельхозземель

Мишустин заявил о планах до конца года завершить инвентаризацию сельхозземель

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские власти планируют до конца этого года завершить инвентаризацию сельскохозяйственных земель по всей России, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"До конца года планируется завершить инвентаризацию земель сельхозназначения по всей стране, а это миллионы гектаров пашни, использование которых, конечно, позволит в том числе нарастить объемы производства в агропроме", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Развитие агропромышленного комплекса сектора и обеспечение продовольственной безопасности".
