ВСУ намеренно атаковали объекты энергетики России, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 11.11.2025
ВСУ намеренно атаковали объекты энергетики России, заявил Мирошник
Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по...
курская область, волгоградская область, белгород, родион мирошник, нововоронежская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Волгоградская область, Белгород, Родион Мирошник, Нovovoronежская АЭС, Происшествия
ВСУ намеренно атаковали объекты энергетики России, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ всю неделю 3-9 ноября атаковали энергообъекты России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 110 тысяч человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
ВСУ атаковали беспилотником Докучаевск в ДНР
10 ноября, 02:01
По его данным, вследствие ударов дронов по электроподстанциям и трансформаторам наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Курской области, где без электроэнергии остались порядка 36 тысяч человек, в Волгоградской области - 32 тысячи, в Белгороде - 14 тысяч жителей, в ЛНР - 10 тысяч. В результате атаки дронов на Волгореченскую ГРЭС в Костромской области без теплоснабжения остались 14 тысяч человек. Атакам также подверглись электроподстанции и трансформаторы в Брянской, Воронежской, Запорожской, Рязанской областях, Республике Крым.
"В нарушение норм ядерной безопасности боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подвергли удару с применением БПЛА Нововоронежскую АЭС. Дрон ударил в градирню энергоблока №6, что, к счастью, не привело к разрушениям и изменению уровня радиации", - добавил Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
