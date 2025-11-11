МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 110 тысяч человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.