Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений

МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Минск готов вести переговоры с любой страной об урегулировании сложных ситуаций, дело в соседних странах ЕС, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Латвией. "Мы готовы и открыты с любой страной вести переговоры о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций. Дело в данном случае в наших соседях", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о целесообразности организации переговоров о возобновлении работы закрытых сейчас КПП на границе не только с Литвой , но и с Польшей

Касаясь предстоящих переговоров с Литвой по нормализации ситуации на границе и восстановлению полноценной работы КПП на общей границе, она отметила, что "и формат, и их содержание определяют две стороны". "Думаю, определятся. Мы готовы ко всему", - подчеркнула пресс-секретарь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник после обращения Вильнюса поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.

Кроме того, с 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности".