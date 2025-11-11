Рейтинг@Mail.ru
Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений
16:28 11.11.2025 (обновлено: 16:56 11.11.2025)
Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений
Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений
Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений
Минск готов вести переговоры с любой страной об урегулировании сложных ситуаций, дело в соседних странах ЕС, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента...
в мире
литва
минск
белоруссия
евросоюз
литва
минск
белоруссия
Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений

Эйсмонт: Минск готов вести переговоры с любой страной о нормализации отношений

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Минск готов вести переговоры с любой страной об урегулировании сложных ситуаций, дело в соседних странах ЕС, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"Мы готовы и открыты с любой страной вести переговоры о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций. Дело в данном случае в наших соседях", - сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о целесообразности организации переговоров о возобновлении работы закрытых сейчас КПП на границе не только с Литвой, но и с Польшей и Латвией.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На спецстоянках в Белоруссии разместили 800 литовских грузовиков
Вчера, 11:17
Касаясь предстоящих переговоров с Литвой по нормализации ситуации на границе и восстановлению полноценной работы КПП на общей границе, она отметила, что "и формат, и их содержание определяют две стороны". "Думаю, определятся. Мы готовы ко всему", - подчеркнула пресс-секретарь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник после обращения Вильнюса поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
В конце октября правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Лукашенко планирует провести переговоры по работе КПП на границе с Литвой
Вчера, 14:17
Кроме того, с 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности".
Латвийской стороной в сентябре 2023 года было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Из-за решений Польши на белорусско-польской границе работают лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
Вид на на контрольно-пропускной пункт на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Белоруссия надеется на восстановление нормальной работы границы с Литвой
8 ноября, 19:57
 
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала