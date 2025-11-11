Рейтинг@Mail.ru
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко - РИА Новости, 11.11.2025
14:22 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/minjust-2054190397.html
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко
В министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства и бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках...
2025-11-11T14:22:00+03:00
2025-11-11T14:22:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054171099.html
украина
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко

Минюст Украины подтвердил проведение обыска у Галущенко

© РИА Новости / Стрингер
Герман Галущенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Герман Галущенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства и бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
"Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что Галущенко воздерживается от комментариев до завершения процессуальных действий.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов
Вчера, 13:24
 
