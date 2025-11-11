https://ria.ru/20251111/minjust-2054190397.html
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко - РИА Новости, 11.11.2025
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко
В министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства и бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T14:22:00+03:00
2025-11-11T14:22:00+03:00
2025-11-11T14:22:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_160:70:795:427_1920x0_80_0_0_2950181f4bdecf854e1a3a8d3b0df824.jpg
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054171099.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825765876_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_4fe8fd65c203773f72f8e2067e502f62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко
Минюст Украины подтвердил проведение обыска у Галущенко
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства и бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ
) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
"Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что Галущенко воздерживается от комментариев до завершения процессуальных действий.