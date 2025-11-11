Минюст Украины подтвердил проведение обыска у главы ведомства Галущенко

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В министерстве юстиции Украины подтвердили проведение следственных действий с участием главы ведомства и бывшего министра энергетики Германа Галущенко в рамках расследования дела о коррупции в энергетической сфере.

Национальное антикоррупционное бюро ( НАБУ ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины . Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.

"Министерство юстиции Украины подтверждает, что при участии министра юстиции Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства. Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в его Telegram-канале.