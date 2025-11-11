Минфин отказался от идеи отменять нулевой НДС на покупку отечественного ПО

Он отметила, что министерство получило самый активный отклик именно на планы по отмене льготы на покупку российского софта. По ее словам, отрасль консолидировалась, чтобы доходчиво и правильно показать реальные последствия для компаний.

"Те результаты, которые нам показали в случае отмены такой льготы, они заставили нас передумать. Поэтому, да, действительно, в поправках, которые внесены в Государственную думу, которые мы рассмотрим на следующей неделе во втором чтении, мы отказались от этой идеи, и льготы остаются", - добавила Окладникова.