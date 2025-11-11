Рейтинг@Mail.ru
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике - РИА Новости, 11.11.2025
15:02 11.11.2025 (обновлено: 21:48 11.11.2025)
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
в мире, украина, киев, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике

НАБУ назвало "кошелька Зеленского" Миндича главным в схеме по энергетике

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило во вторник, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич был главным в коррупционной схеме по энергетике.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетик Галущенко Игорь Миронюк.
"Во время операции "Мидас" детективы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) установили руководителя преступной организации – "Карлсона". Именно он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным образом средства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По информации ведомства, именно Миндич из помещения в доме по улице Грушевского в Киеве определял, кому и сколько денег выдать, а также "координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти" для решения вопросов в собственных интересах. На опубликованных НАБУ аудиозаписях фигурирует министр энергетики Украины. Его имя не называют, но, вероятнее всего, речь идет о Германе Галущенко.
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики
Вчера, 14:47
 
