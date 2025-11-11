Соратник Зеленского Миндич выехал с Украины по израильскому паспорту

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который фигурирует в деле о коррупции в сфере энергетики, сбежал с Украины, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*.

"Тимур Миндич покинул Украину по паспорту Израиля", — написал он в Telegram-канале.

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева

Преследование Миндича

"Украинская правда" писала со ссылкой на источники в американском истеблишменте, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР из-за отмывания денег. По их данным, там упомянуты несколько человек и компаний.

Как утверждается, в США бежал и попал там в поле зрения спецслужбы Александр Горбуненко — фигурант дела о завладении средствами крупнейшего на Украине химического Одесского припортового завода. Детективы НАБУ пытались допросить его, тогда же возникала фамилия Миндича.

Его считают "кошельком" Зеленского. По данным издания "Бигус", значительную часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, вывели через подставные фирмы, которые могут быть связаны с Миндичем.

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников агентств, среди них был Руслан Магамедрасулов. Предположительно, он занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский.

В сентябре "Украинская правда" заявила, что главе киевского режима придется думать о собственной безопасности, а не о переизбрании в случае публикаций записей прослушки.