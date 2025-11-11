Рейтинг@Mail.ru
Миляев встретился с детьми из ДНР, отдыхающими в Тульской области
Тульская область
 
18:21 11.11.2025
Миляев встретился с детьми из ДНР, отдыхающими в Тульской области
Миляев встретился с детьми из ДНР, отдыхающими в Тульской области
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с ребятами из Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) в музее "Тульские самовары", сообщает пресс-служба правительства региона.
С 5 ноября 100 детей из ДНР отдыхают в центре отдыха "Новая волна". Ребята размещены в комфортных условиях. На территории есть все необходимое для досуга и занятий спортом.
По поручению губернатора для детей организована насыщенная экскурсионная и познавательная программа. В течение трех недель ребята посетят знаковые места региона: Тульский кремль и исторический центр города, побывают на экскурсиях в Музее оружия, в музее самоваров, в музее "Гармони деда Филимона", Музее декоративно-прикладного и народного искусства. Также их ждет экскурсия по пряничной фабрике "Медовые традиции" и мастер-класс по лепке тульского пряника.
Глава региона пообщался с детьми, поинтересовался их впечатлениями о регионе, об экскурсиях и условиях проживания. Он пожелал им хорошего отдыха.
"Ребята, мы вам всегда рады, приезжайте к нам снова! Мы стараемся сделать ваш отдых интересным, разнообразным", - сказал Миляев.
Губернатор отметил, что ребят в ближайшие дни ждет поход в цирк.
Школьники поблагодарили главу региона за поездку и сказали, что будут рады вновь приехать.
Глава региона подчеркнул, что находится на постоянной связи с главой муниципалитета Горловки Иваном Приходько. Тульская область регулярно принимает ребят из новых и приграничных регионов. С начала этого года порядка 580 детей из Горловки отдохнули в регионе.
Тульская область, Горловка, Дмитрий Миляев, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
 
 
