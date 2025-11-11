Миляев встретился с детьми из ДНР, отдыхающими в Тульской области

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с ребятами из Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) в музее "Тульские самовары", сообщает пресс-служба правительства региона.

С 5 ноября 100 детей из ДНР отдыхают в центре отдыха "Новая волна". Ребята размещены в комфортных условиях. На территории есть все необходимое для досуга и занятий спортом.

По поручению губернатора для детей организована насыщенная экскурсионная и познавательная программа. В течение трех недель ребята посетят знаковые места региона: Тульский кремль и исторический центр города, побывают на экскурсиях в Музее оружия, в музее самоваров, в музее "Гармони деда Филимона", Музее декоративно-прикладного и народного искусства. Также их ждет экскурсия по пряничной фабрике "Медовые традиции" и мастер-класс по лепке тульского пряника.

Глава региона пообщался с детьми, поинтересовался их впечатлениями о регионе, об экскурсиях и условиях проживания. Он пожелал им хорошего отдыха.

"Ребята, мы вам всегда рады, приезжайте к нам снова! Мы стараемся сделать ваш отдых интересным, разнообразным", - сказал Миляев.

Губернатор отметил, что ребят в ближайшие дни ждет поход в цирк.

Школьники поблагодарили главу региона за поездку и сказали, что будут рады вновь приехать.