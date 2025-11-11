Рейтинг@Mail.ru
В Благовещенске в ДТП погиб телеведущий Михаил Шамотин
14:52 11.11.2025 (обновлено: 14:54 11.11.2025)
В Благовещенске в ДТП погиб телеведущий Михаил Шамотин
Известный в Благовещенске ведущий и тележурналист 45-летний Михаил Шамотин погиб в результате ДТП, сообщил РИА Новости его коллега и видеограф Сергей Бредихин. РИА Новости, 11.11.2025
Новости
происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноя – РИА Новости. Известный в Благовещенске ведущий и тележурналист 45-летний Михаил Шамотин погиб в результате ДТП, сообщил РИА Новости его коллега и видеограф Сергей Бредихин.
Как рассказал Бредихин, Шамотин попал в ДТП 30 октября: на трассе "Благовещенск - Гомелевка" произошло лобовое столкновение его автомобиля Toyota Lite Ace и Toyota Hiace.
"Весь удар пришелся на Михаила. Сильно пострадал, был доставлен в областную больницу, все дни был в коме, не выходя из комы скончался, очень тяжелые были травмы", - рассказал агентству Бредихин.
По его словам, погибшего он знал примерно 15 лет и никогда не видел его грустным или злым.
"В профессиональном плане он был специалистом с большой буквы. Всегда что-то придумывал, никогда не сидел на месте. Всегда всем помогал, причем безвозмездно... Мне кажется, он до мозга костей был добрым, ответственным и позитивным... Сегодня, когда проснулся и увидел смс, что Миша умер, так весь день слезы накатываются", - сказал Бредихин.
Оператор Андрей Молев рассказал РИА Новости, что знал погибшего по совместной работе на телеканале "Альфа-канал", некоторое время Шамотин вел там программу "Сканер". В 2000-х годах он устраивал дискотеки на популярных тогда прогулочных теплоходах "Миклухо Маклай" и "Москва", добавил собеседник. "Он работал последние годы сам на себя", - рассказал Молев.
На странице Шамотина в соцсети "ВКонтакте" опубликована информация о проекте "Лечу над Миром", которым он занимался. В рамках проекта в школах и детсадах Благовещенска проводились уроки с помощью шлемов виртуальной реальности.
Шамонину в сентябре исполнилось 45 лет. У него остались жена и двое детей – дочь и сын.
