Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона - РИА Новости, 11.11.2025
10:41 11.11.2025 (обновлено: 11:38 11.11.2025)
Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона
Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона - РИА Новости, 11.11.2025
Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона
Сотрудник украинской разведки обещал российскому лётчику, которого пытался завербовать для своих планов по угону самолёта МиГ-31, после проведения операции... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
мюнхен
констанца
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
миг-31
мюнхен
констанца
киев
в мире, мюнхен, констанца, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, миг-31
В мире, Мюнхен, Констанца, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины, НАТО, МиГ-31
Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона

Вербовщик обещал российскому летчику выпить пива в Мюнхене после угона МиГ-31

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудник украинской разведки обещал российскому лётчику, которого пытался завербовать для своих планов по угону самолёта МиГ-31, после проведения операции выпить пива в Мюнхене, следует из скринов переписки, опубликованных ФСБ.
"Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что всё пройдёт как по маслу, ещё выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю", - написал вербовщик российскому лётчику.
Он также обещал пилоту организовать возможность перевезти своих родителей в "комфортную страну с хорошей медициной".
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО. Также Киев предложил лётчику гражданство одной из западных стран.
Деньги, которые предлагала украинская разведка за угон истребителя МиГ-31 с ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
