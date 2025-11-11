Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудник украинской разведки обещал российскому лётчику, которого пытался завербовать для своих планов по угону самолёта МиГ-31, после проведения операции выпить пива в Мюнхене, следует из скринов переписки, опубликованных ФСБ.