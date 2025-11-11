Вербовщик обещал летчику МиГ-31 пиво и "пышногрудых барышень" после угона

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудник украинской разведки обещал российскому лётчику, которого пытался завербовать для своих планов по угону самолёта МиГ-31, после проведения операции выпить пива в Мюнхене, следует из скринов переписки, опубликованных ФСБ.
"Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что всё пройдёт как по маслу, ещё выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю", - написал вербовщик российскому лётчику.
Он также обещал пилоту организовать возможность перевезти своих родителей в "комфортную страну с хорошей медициной".
ФСБ сообщила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов, планируя направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где самолет могла сбить ПВО. Также Киев предложил лётчику гражданство одной из западных стран.