В Госдуме отметили профессионализм ФСБ, сорвавшей операцию по угону МиГ-31

"Арсенал их средств весьма широк - от взрывов поездов до поджогов трансформаторов. В такой ситуации каждый гражданин должен проявлять бдительность и не поддаваться влиянию врагов. И это не просто слова, а безопасность страны, города, села, наших людей", - сказал депутат.