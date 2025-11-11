Рейтинг@Mail.ru
11.11.2025

В Госдуме отметили профессионализм ФСБ, сорвавшей операцию по угону МиГ-31
09:56 11.11.2025
В Госдуме отметили профессионализм ФСБ, сорвавшей операцию по угону МиГ-31
В Госдуме отметили профессионализм ФСБ, сорвавшей операцию по угону МиГ-31
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости отметил высокий профессионализм российских спецслужб
В Госдуме отметили профессионализм ФСБ, сорвавшей операцию по угону МиГ-31

Госдума отметила профессионализм ФСБ при срыве операцию по угону МиГ-31

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости отметил высокий профессионализм российских спецслужб, сорвавших украинскую спецоперацию по угону российского истребителя МиГ-31.
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им 3 миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.
"Молодцы чекисты, молодцы летчики, проявившие высокий профессионализм. Настоящие патриоты", - сказал Ивлев.
По его словам, киевский режим под руководством британских специалистов постоянно пытается провести диверсии и провокации против армии России и мирных граждан.
"Арсенал их средств весьма широк - от взрывов поездов до поджогов трансформаторов. В такой ситуации каждый гражданин должен проявлять бдительность и не поддаваться влиянию врагов. И это не просто слова, а безопасность страны, города, села, наших людей", - сказал депутат.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
