Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов
Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов - РИА Новости, 11.11.2025
Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов
Украинская разведка присылала российскому летчику видео с пачками долларов за угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", эти кадры оперативного видео ФСБ РФ... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T08:51:00+03:00
2025-11-11T08:51:00+03:00
2025-11-11T09:31:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
миг-31
россия
Новости
Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов
