Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов
08:51 11.11.2025
Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов
Украинская разведка присылала летчику МиГ-31 видео с пачками долларов

© ФСБ РФДеньги, которые предлагала украинская разведка за угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Украинская разведка присылала российскому летчику видео с пачками долларов за угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", эти кадры оперативного видео ФСБ РФ публикует телеканал "Звезда".
На видео показаны стопки большого количества пачек долларов.
"Я тебе предложил три миллиона баксов за самолет с "Кинжалом", - говорил украинский куратор российскому летчику, показывая эти деньги.
