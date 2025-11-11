В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе

Рейтинг@Mail.ru
16:07 11.11.2025 (обновлено: 16:08 11.11.2025)
в мире, москва, дмитрий любинский
В мире, Москва, Дмитрий Любинский
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия с первого дня предлагала Европе консультации по инцидентам с беспилотниками, но в ответ получала лишь недружественные шаги, Москва укрепляется во мнении, что данные инциденты - это хорошо спланированная провокация, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на вопрос РИА Новости.
Москва не то, что запрашивала консультации, Москва их предлагала с первого дня буквально, когда случались инциденты, которые, как вы знаете, привели к совершенно ненужному перекрытию границ и другим недружественным шагам. Но мы так и не получили абсолютно никакой реакции. Соответственно, укрепляемся в понимании того, что все это хорошо спланированная провокация", - сказал Любинский.
СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России
