В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе
В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе - РИА Новости, 11.11.2025
В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе
Россия с первого дня предлагала Европе консультации по инцидентам с беспилотниками, но в ответ получала лишь недружественные шаги, Москва укрепляется во мнении
2025-11-11T16:07:00+03:00
2025-11-11T16:07:00+03:00
2025-11-11T16:08:00+03:00
в мире
москва
дмитрий любинский
москва
в мире, москва, дмитрий любинский
В мире, Москва, Дмитрий Любинский
В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе
Замглавы МИД Любинский назвал провокацией инциденты с БПЛА в Европе