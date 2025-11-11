Образцы достигшего Земли метеорита поступят на изучение в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Образцы достигшего Земли метеорита, который могли наблюдать в Москве и еще нескольких регионах в октябре, поступят на изучение в Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбург в эту среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза; в свою очередь, профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказал агентству, что полет болида считается уникальным.

Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в В ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного Московской области . Продолжительность полета объекта была очень большой – более 35 секунд, а полет происходил с востока на запад. Астроном Стас Короткий отмечал, что сам объект пролетал примерно в 300 километрах севернее Москвы . Ученые выдвигали версии, был ли это космический мусор или метеороид естественного происхождения.

"На данный момент он (образец – ред.) к нам еще не поступил, только завтра приедет", – сказали агентству в пресс-службе УрФУ

"(Метеоритное – ред.) вещество в дороге. Само явление очень знаменательное: болид пролетел большое расстояние, полминуты светился, что крайне редко. Сначала его приняли за космический мусор, но передумали, потому что нашли аналоги в истории падений, потом стали рассчитывать, собирать показания очевидцев и примерный район... Он достаточно уникален, на территории России таких метеоритов не падало, таких не находили. То, что удалось заснять полет болида из иллюминатора самолета – тоже редкий случай", – прокомментировал РИА Новости профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Он уточнил, что процесс изучения образцов небыстрый. "Прежде всего, заглянем, что внутри и из чего он состоит. Есть стандартные методы исследования вещества, когда не всё о нем знаешь", – добавил собеседник агентства.

Ранее ученые института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского информировали в своем Telegram-канале, что полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита. Уточнялось, что найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября, а предварительные исследования показали, что метеорит может относиться к обыкновенным хондритам группы LL6.

Образцы достигшего Земли метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (город Дедовск , Московская область) и Уральский федеральный университет (город Екатеринбург ), заявляли в институте геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. Там же информировали, что метеорит будет официально назван, обычно имя ему дают по географическому признаку места падения.