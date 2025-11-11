Образцы достигшего Земли метеорита поступят на изучение в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Образцы достигшего Земли метеорита, который могли наблюдать в Москве и еще нескольких регионах в октябре, поступят на изучение в Уральский федеральный университет (УрФУ) в Екатеринбург в эту среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза; в свою очередь, профессор УрФУ Виктор Гроховский рассказал агентству, что полет болида считается уникальным.
В ряде Telegram-каналов 27 октября были опубликованы несколько видеороликов, где запечатлено падение неизвестного объекта из космоса и образование при этом яркого огненного следа. Светящийся объект был виден из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Продолжительность полета объекта была очень большой – более 35 секунд, а полет происходил с востока на запад. Астроном Стас Короткий отмечал, что сам объект пролетал примерно в 300 километрах севернее Москвы. Ученые выдвигали версии, был ли это космический мусор или метеороид естественного происхождения.
"На данный момент он (образец – ред.) к нам еще не поступил, только завтра приедет", – сказали агентству в пресс-службе УрФУ.
"(Метеоритное – ред.) вещество в дороге. Само явление очень знаменательное: болид пролетел большое расстояние, полминуты светился, что крайне редко. Сначала его приняли за космический мусор, но передумали, потому что нашли аналоги в истории падений, потом стали рассчитывать, собирать показания очевидцев и примерный район... Он достаточно уникален, на территории России таких метеоритов не падало, таких не находили. То, что удалось заснять полет болида из иллюминатора самолета – тоже редкий случай", – прокомментировал РИА Новости профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Он уточнил, что процесс изучения образцов небыстрый. "Прежде всего, заглянем, что внутри и из чего он состоит. Есть стандартные методы исследования вещества, когда не всё о нем знаешь", – добавил собеседник агентства.
Ранее ученые института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского информировали в своем Telegram-канале, что полет яркого болида, который наблюдали в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита. Уточнялось, что найдены первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета болида в Тверской и Новгородской областях 27 октября, а предварительные исследования показали, что метеорит может относиться к обыкновенным хондритам группы LL6.
Образцы достигшего Земли метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (город Дедовск, Московская область) и Уральский федеральный университет (город Екатеринбург), заявляли в институте геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. Там же информировали, что метеорит будет официально назван, обычно имя ему дают по географическому признаку места падения.
В комментарии РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий пояснял, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из селений в Новгородской области и в результате был найден – что является большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического "пришельца", изучаются траектории его полета от разных ученых. В соцсетях жители Мошенского района Новгородской области рассказывали, что слышали гул падения метеорита утром 27 октября. Астроном добавлял, что в ближайшее время будет опубликован подробный анализ разных расчетов места падения метеорита, его размеров и того, откуда он прилетел на Землю из Солнечной системы.