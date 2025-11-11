https://ria.ru/20251111/meteorit-2054311481.html
Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области
Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области
Астроном Короткий: метеорит пробил крышу дома в новгородском селе Окуловка
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Фрагмент метеорита, пролет которого наблюдали в Москве и нескольких областях РФ 27 октября, пробил крышу дома в городе Окуловка Новгородской области, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
Полет яркого болида, который наблюдали Москве
, в Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях
, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, сообщили ранее ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского. Многие пользователи соцсетей и Telegram-каналы опубликовали видео пролета болида, который продолжался около 35 секунд.
"Метеорит, пролет которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка
в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм", - рассказал астроном.
Все фрагменты метеорита выпали только в Новгородской области, поле выпадения фрагментов метеорита составило 75 на три километра. Самые крупные осколки метеорита выпали западнее, более мелкие – восточнее. Астроном напомнил, что полет космического тела проходил в направлении с востока на запад. По предварительным данным, пролет объекта прошел примерно в 300 километрах севернее Москвы.
Образцы достигшего Земли
метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (Дедовск в Московской области
) и Уральский федеральный университет
(Екатеринбург
), сообщили ранее в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского, где начато изучение найденных фрагментов. Там же отметили, что метеорит получит официальное название. Обычно метеориты называют по географическому признаку места его падения.