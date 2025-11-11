Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Фрагмент метеорита, пролет которого наблюдали в Москве и нескольких областях РФ 27 октября, пробил крышу дома в городе Окуловка Новгородской области, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

Все фрагменты метеорита выпали только в Новгородской области, поле выпадения фрагментов метеорита составило 75 на три километра. Самые крупные осколки метеорита выпали западнее, более мелкие – восточнее. Астроном напомнил, что полет космического тела проходил в направлении с востока на запад. По предварительным данным, пролет объекта прошел примерно в 300 километрах севернее Москвы.