Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области - РИА Новости, 11.11.2025
18:54 11.11.2025 (обновлено: 21:42 11.11.2025)
Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области
Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области - РИА Новости, 11.11.2025
Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области
Фрагмент метеорита, пролет которого наблюдали в Москве и нескольких областях РФ 27 октября, пробил крышу дома в городе Окуловка Новгородской области, сообщил... РИА Новости, 11.11.2025
москва, новгородская область, окуловка, уральский федеральный университет
Москва, Новгородская область, Окуловка, Уральский федеральный университет
Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Новгородской области

Астроном Короткий: метеорит пробил крышу дома в новгородском селе Окуловка

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Фрагмент метеорита, пролет которого наблюдали в Москве и нескольких областях РФ 27 октября, пробил крышу дома в городе Окуловка Новгородской области, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
Полет яркого болида, который наблюдали Москве, в Московской, Тверской, Вологодской, Ярославской и Новгородской областях, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов, сообщили ранее ученые Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского. Многие пользователи соцсетей и Telegram-каналы опубликовали видео пролета болида, который продолжался около 35 секунд.
"Метеорит, пролет которого наблюдали 27 октября из Москвы и других регионов, пробил крышу частного дома в городе Окуловка в Новгородской области. Масса этого найденного фрагмента составила не менее 400 грамм", - рассказал астроном.
Все фрагменты метеорита выпали только в Новгородской области, поле выпадения фрагментов метеорита составило 75 на три километра. Самые крупные осколки метеорита выпали западнее, более мелкие – восточнее. Астроном напомнил, что полет космического тела проходил в направлении с востока на запад. По предварительным данным, пролет объекта прошел примерно в 300 километрах севернее Москвы.
Образцы достигшего Земли метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания (Дедовск в Московской области) и Уральский федеральный университет (Екатеринбург), сообщили ранее в Институте геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского, где начато изучение найденных фрагментов. Там же отметили, что метеорит получит официальное название. Обычно метеориты называют по географическому признаку места его падения.
Ученые рассказали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
1 ноября, 00:38
