Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/meteorit-2054256400.html
В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом
В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом - РИА Новости, 11.11.2025
В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом
Информация о падении фрагмента метеорита на крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области с высокой вероятностью является ложной, никаких сообщений РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:49:00+03:00
2025-11-11T16:49:00+03:00
происшествия
ярославская область
москва
новгородская область
уральский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921416500_0:0:1268:713_1920x0_80_0_0_dcaff9af5a081c612d0407a16ae031ee.jpg
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052224491.html
https://ria.ru/20251111/polet-2054085120.html
ярославская область
москва
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921416500_0:0:1082:811_1920x0_80_0_0_31ba1b44526492045011e7e23817ba5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, москва, новгородская область, уральский федеральный университет
Происшествия, Ярославская область, Москва, Новгородская область, Уральский федеральный университет
В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом

В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на крышу дома

Метеорит
Метеорит - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Метеорит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Информация о падении фрагмента метеорита на крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области с высокой вероятностью является ложной, никаких сообщений об этом не поступало, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Брейтовского муниципального округа Дмитрий Коновалов.
Telegram-канал Mash без ссылок на какие-либо источники сообщил, что метеорит, замеченный над Москвой и соседними регионами, якобы пробил крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области.
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Ученые рассказали, куда упал метеорит, пролетавший над Центральной Россией
1 ноября, 00:38
"99% - не было никакого метеорита. В ЕДДС и иные службы информации не поступало. Жители эту тему не обсуждают. Учитывая специфику района, если бы информация была достоверной, об этом бы стало известно", - сообщил Коновалов.
Он также отметил, что поручил найти первоисточник этой информации.
Ученые института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского сообщили, что полет яркого болида, который наблюдали 27 октября в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов. Образцы достигшего Земли метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и Уральский федеральный университет в Екатеринбурге. Отмечается, что метеорит получит официальное название. Обычно метеориты называют в честь места их падения.
Астроном Стас Короткий отметил, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из сел Новгородской области, в результате чего был найден, что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического объекта, изучаются траектории его полета. В соцсетях жители Мошенского района Новгородской области рассказывают, что слышали гул метеорита утром 27 октября.
Первые образцы метеоритного вещества, выпавшего после пролета яркого болида 27 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Найден каменный метеорит, пролетевший над Москвой
Вчера, 07:48
 
ПроисшествияЯрославская областьМоскваНовгородская областьУральский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала