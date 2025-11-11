https://ria.ru/20251111/meteorit-2054256400.html
В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом
Информация о падении фрагмента метеорита на крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области с высокой вероятностью является ложной, никаких сообщений РИА Новости, 11.11.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Информация о падении фрагмента метеорита на крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области с высокой вероятностью является ложной, никаких сообщений об этом не поступало, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Брейтовского муниципального округа Дмитрий Коновалов.
Telegram-канал Mash без ссылок на какие-либо источники сообщил, что метеорит, замеченный над Москвой
и соседними регионами, якобы пробил крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области
.
"99% - не было никакого метеорита. В ЕДДС и иные службы информации не поступало. Жители эту тему не обсуждают. Учитывая специфику района, если бы информация была достоверной, об этом бы стало известно", - сообщил Коновалов.
Он также отметил, что поручил найти первоисточник этой информации.
Ученые института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского сообщили, что полет яркого болида, который наблюдали 27 октября в Москве и нескольких областях, завершился падением каменного метеорита, он имеет естественное происхождение и относится к группе обыкновенных хондритов. Образцы достигшего Земли
метеорита поступили в лабораторию метеоритики и космохимии института, Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске
и Уральский федеральный университет
в Екатеринбурге
. Отмечается, что метеорит получит официальное название. Обычно метеориты называют в честь места их падения.
Астроном Стас Короткий отметил, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из сел Новгородской области
, в результате чего был найден, что является очень большой удачей. Сейчас проводятся исследования космического объекта, изучаются траектории его полета. В соцсетях жители Мошенского района Новгородской области рассказывают, что слышали гул метеорита утром 27 октября.