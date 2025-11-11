В Ярославской области опровергли информацию о падении метеорита на дом

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Информация о падении фрагмента метеорита на крышу частного дома в поселке Брейтово Ярославской области с высокой вероятностью является ложной, никаких сообщений об этом не поступало, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Брейтовского муниципального округа Дмитрий Коновалов.

"99% - не было никакого метеорита. В ЕДДС и иные службы информации не поступало. Жители эту тему не обсуждают. Учитывая специфику района, если бы информация была достоверной, об этом бы стало известно", - сообщил Коновалов.