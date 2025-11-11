На Ямале обсудили работу обновленных мер поддержки тундровиков

САЛЕХАРД, 11 ноя – РИА Новости. Промежуточные итоги реализации дорожной карты по повышению благополучия коренных малочисленных народов Севера (КМНС) обсудили в правительстве Ямала, обновленные меры поддержки начали действовать с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В правительстве округа представили промежуточные итоги реализации дорожной карты по повышению благополучия КМНС. Обновленный набор мер для кочевников начал действовать в начале года. Дорожная карта основана на реальных потребностях жителей, она дорабатывается и улучшается исходя из потребностей, которые озвучивают тундровики на встречах. Документ включает в себя шесть направлений и 33 основных мероприятия, охватывающих значимые сферы жизнедеятельности – от АПК и ветеринарии до образования и занятости", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, за последние шесть лет наблюдаются позитивные изменения в жизни кочевых народов. Улучшения касаются сельского хозяйства, образования, медицины, трудоустройства, предпринимательства, жилищных условий и других направлений.

"Для нас принципиально важно, чтобы поддержка коренных народов Севера была живой и действенной. Все механизмы помощи должны отвечать реальным потребностям людей, которые ведут традиционный образ жизни. Мы видим положительные результаты: растут объемы заготовки оленины, увеличилось число детей кочевников, получающих образование, работают программы трудоустройства и поддержки предпринимательства. Но важно постоянно получать обратную связь от тундровиков, анализировать эффективность мер и своевременно их корректировать", - цитирует слова главы ЯНАО Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.