В "Мегафоне" рассказали об особенностях механизма охлаждения сим-карт - РИА Новости, 11.11.2025
19:53 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/megafon-2054324243.html
В "Мегафоне" рассказали об особенностях механизма охлаждения сим-карт
В "Мегафоне" рассказали об особенностях механизма охлаждения сим-карт
Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях РФ, в том числе Калининградской области, заявили... РИА Новости, 11.11.2025
общество, россия, калининградская область, мегафон
Сим-карта и мобильный телефон
Сим-карта и мобильный телефон
© Fotolia / lily
Сим-карта и мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях РФ, в том числе Калининградской области, заявили РИА Новости в "Мегафоне".
Ранее в понедельник Минцифры России сообщило, что операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - нужно будет подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Мобильный интернет и смс на ней будут временно недоступны. Восстановить доступ к ним после возвращения из-за границы в Россию можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора, заявили в ведомстве.
Во вторник в СМИ появилась информация, что калининградцы могут столкнуться с проблемами из-за временных блокировок сим-карт по возвращении из роуминга, проблемы могут возникнуть в приграничных районах, поскольку там иногда включается роуминг, а также у пассажиров поездов, приезжающих в Калининградскую область.
Позже, в региональном министерстве цифровых технологий и связи сообщили РИА Новости, что выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты.
"При настройке механизма учтены особенности функционирования сети на приграничных территориях России, в частности, в Калининградской области", - заверили в "Мегафоне".
Там добавили, что оператор готов к работе с новым механизмом. "Наши технические системы и инфраструктура позволяют обеспечивать его функционирование без влияния на качество связи и интернет-доступ - нагрузка на сеть остается в пределах стандартных параметров", - пояснили там.
ОбществоРоссияКалининградская областьМегафон
 
 
