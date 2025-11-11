В "Мегафоне" рассказали об особенностях механизма охлаждения сим-карт

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Механизм охлаждения сим-карт на 24 часа настроен с учетом особенностей работы сети на приграничных территориях РФ, в том числе Калининградской области, заявили РИА Новости в "Мегафоне".

Позже, в региональном министерстве цифровых технологий и связи сообщили РИА Новости, что выключение телефона при пересечении границы Калининградской области поможет пассажирам поездов избежать блокировки сим-карты.

Там добавили, что оператор готов к работе с новым механизмом. "Наши технические системы и инфраструктура позволяют обеспечивать его функционирование без влияния на качество связи и интернет-доступ - нагрузка на сеть остается в пределах стандартных параметров", - пояснили там.