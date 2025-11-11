Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве

Суд установил, что , что ночью 7 июня 2024 года Медведкин вблизи одного из жилых домов по Сиреневому бульвару в ходе ссоры с незнакомыми ему ранее мужчинами нанес одному из них не менее 16 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, в результате чего потерпевший скончался на месте. После этого Медведкин нанес второму мужчине шесть ударов ножом по голове и туловищу, тот оказал активное сопротивление. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.