Рейтинг@Mail.ru
Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:53 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/medvedkin-2054163032.html
Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве
Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве - РИА Новости, 11.11.2025
Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве
Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин, получивший 15 лет строгого режима за убийство, обжаловал приговор, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:53:00+03:00
2025-11-11T12:53:00+03:00
происшествия
шоубиз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999605_0:34:960:574_1920x0_80_0_0_723487da960f8080bf8f6147cc5ea80d.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999605_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_a2eae380653012bf3529d4e976fb879d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Шоубиз, Россия
Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве

Лидер рок-группы "Пасека" Медведкин обжаловал 15-летний приговор за убийство

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыРоман Медведкин в суде
Роман Медведкин в суде - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Роман Медведкин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин, получивший 15 лет строгого режима за убийство, обжаловал приговор, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Медведкин признан виновным в убийстве и покушении на убийство.
Суд установил, что , что ночью 7 июня 2024 года Медведкин вблизи одного из жилых домов по Сиреневому бульвару в ходе ссоры с незнакомыми ему ранее мужчинами нанес одному из них не менее 16 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, в результате чего потерпевший скончался на месте. После этого Медведкин нанес второму мужчине шесть ударов ножом по голове и туловищу, тот оказал активное сопротивление. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
 
ШоубизПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала