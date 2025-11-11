https://ria.ru/20251111/medvedkin-2054163032.html
Лидер рок-группы "Пасека" обжаловал приговор по делу об убийстве
Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин, получивший 15 лет строгого режима за убийство, обжаловал приговор, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, 11.11.2025
россия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин, получивший 15 лет строгого режима за убийство, обжаловал приговор, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказано в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Медведкин признан виновным в убийстве и покушении на убийство.
Суд установил, что , что ночью 7 июня 2024 года Медведкин вблизи одного из жилых домов по Сиреневому бульвару в ходе ссоры с незнакомыми ему ранее мужчинами нанес одному из них не менее 16 ударов ножом в область головы, туловища и конечностей, в результате чего потерпевший скончался на месте. После этого Медведкин нанес второму мужчине шесть ударов ножом по голове и туловищу, тот оказал активное сопротивление. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Шельцин был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.