Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре.

Согласно инициативе, студенты, обучающиеся на бюджетной основе или в пределах установленной квоты, обязаны заключить соответствующий договор до прохождения итоговой аттестации.

Со своей стороны, региональные власти должны создавать условия для их наставничества, трудоустройства и оказывать дополнительные меры социальной поддержки.

Список тех, кто может стать заказчиком целевого обучения, расширится за счет медицинских организаций, участвующих в реализации программы гарантий бесплатного оказания помощи по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.

Минздрав будет утверждать квалификационные требования к медработникам и определять сроки наставничества в соответствии со специальностями и местом работы будущего специалиста, оно не может превышать трех лет. По его окончании подопечные пройдут периодическую аккредитацию.

Выпускники вузов и колледжей, не имевшие наставников после окончания срока действия первичной аккредитации, подлежат ее повторному прохождению. Если наставничество не требовалось, им предстоит периодическая аккредитация специалиста.

Правительство будет определять количество мест для приема на целевое обучение по специальностям и направлениям подготовки с указанием заказчиков. Исключением будут федеральные органы, готовящие кадры в интересах обороны и безопасности, законности и правопорядка, и подведомственные им организации. Также будет указаны регионы, где специалистам предстоит работать в соответствии с договором после обучения.

Если одна из сторон договора не выполнит обязательства, то она выплатит компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере. Компенсация зачисляется в соответствующий бюджет.