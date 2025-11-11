https://ria.ru/20251111/malajzija-2054316656.html
Власти Малайзии пообещали защищать российских студентов в случае нападок
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Власти Малайзии будут принимать меры для защиты российских студентов в стране, если те столкнутся с нападками, заявил РИА Новости Нови Бин Таджуддин, глава агентства Education Malaysia Global Services.
Государственное малайзийское агентство Education Malaysia Global Services занимается делами иностранных студентов, обучающихся в Малайзии
, в том числе и нескольких десятков учащихся из России
. По словам Нови Бин Таджуддина, на данный момент случаев, когда российские студенты жаловались на плохое обращение или дискриминацию, не было.
"Мы очень довольны тем, как всё происходит. Большинство студентов находятся с нами на связи, мы постоянно общаемся с выпускниками и иностранными студентами, которые учатся в Малайзии. Мы регулярно получаем обратную связь для улучшений, но до сих пор не слышали серьёзных жалоб (от российских студентов - ред.)", - сообщил Нови Бин Таджуддин.
Он добавил, что если вдруг от российских студентов поступят негативные сигналы, Education Malaysia Global Services "оперативно отреагирует" и "свяжется с нужными структурами, чтобы решить проблему".
"Мы хотим, чтобы студенты имели позитивный опыт обучения в Малайзии", - подчеркнул собеседник агентства.