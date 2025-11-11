Рейтинг@Mail.ru
Власти Малайзии пообещали защищать российских студентов в случае нападок - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/malajzija-2054316656.html
Власти Малайзии пообещали защищать российских студентов в случае нападок
Власти Малайзии пообещали защищать российских студентов в случае нападок - РИА Новости, 11.11.2025
Власти Малайзии пообещали защищать российских студентов в случае нападок
Власти Малайзии будут принимать меры для защиты российских студентов в стране, если те столкнутся с нападками, заявил РИА Новости Нови Бин Таджуддин, глава... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:22:00+03:00
2025-11-11T19:22:00+03:00
в мире
малайзия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578490059_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_58ad75b5c635611aac6927d3dfb68a38.jpg
https://ria.ru/20251103/kitay-2052583437.html
https://ria.ru/20251111/malajzija-2054275933.html
малайзия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578490059_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_d067448b983a3a95220317bc1691cd60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, россия
В мире, Малайзия, Россия
Власти Малайзии пообещали защищать российских студентов в случае нападок

Таджуддин: власти Малайзии защитят российских студентов в случае дискриминации

© Depositphotos.com / lightpoetСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Depositphotos.com / lightpoet
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — РИА Новости. Власти Малайзии будут принимать меры для защиты российских студентов в стране, если те столкнутся с нападками, заявил РИА Новости Нови Бин Таджуддин, глава агентства Education Malaysia Global Services.
Государственное малайзийское агентство Education Malaysia Global Services занимается делами иностранных студентов, обучающихся в Малайзии, в том числе и нескольких десятков учащихся из России. По словам Нови Бин Таджуддина, на данный момент случаев, когда российские студенты жаловались на плохое обращение или дискриминацию, не было.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Чернышенко назвал число российских студентов, обучающихся в Китае
3 ноября, 07:09
"Мы очень довольны тем, как всё происходит. Большинство студентов находятся с нами на связи, мы постоянно общаемся с выпускниками и иностранными студентами, которые учатся в Малайзии. Мы регулярно получаем обратную связь для улучшений, но до сих пор не слышали серьёзных жалоб (от российских студентов - ред.)", - сообщил Нови Бин Таджуддин.
Он добавил, что если вдруг от российских студентов поступят негативные сигналы, Education Malaysia Global Services "оперативно отреагирует" и "свяжется с нужными структурами, чтобы решить проблему".
"Мы хотим, чтобы студенты имели позитивный опыт обучения в Малайзии", - подчеркнул собеседник агентства.
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Малайзии заявили о намерении укреплять сотрудничество с Россией
Вчера, 17:35
 
В миреМалайзияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала