14:17 11.11.2025 (обновлено: 15:05 11.11.2025)
Лукашенко планирует провести переговоры по работе КПП на границе с Литвой
в мире, белоруссия, вильнюс, литва, александр лукашенко, максим рыженков
В мире, Белоруссия, Вильнюс, Литва, Александр Лукашенко, Максим Рыженков
Лукашенко планирует провести переговоры по работе КПП на границе с Литвой

Лукашенко поручил МИД организовать переговоры по работе КПП на границе с Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после обращения Вильнюса поручил МИД организовать переговоры по возобновлению полноценной работы пунктов пропуска на границе с Литвой, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"От литовских властей сегодня поступили предложения об урегулировании ситуации на белорусско-литовской границе. В связи с чем президент заслушал доклады председателя Госпогранкомитета генерала Константина Молостова, министра иностранных дел Максима Рыженкова, председателя КГБ генерала Тертеля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доклады касались вопросов обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границе.
"С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что межведомственную координацию и оказание иной помощи в проведении переговоров поручено организовать госсекретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу.
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Литва просила Минск обеспечить возвращение литовских грузовиков, застрявших на белорусской территории. Белорусская сторона заявила, что они смогут выехать после возобновления литовской стороной нормального движения через пункты пропуска.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Лукашенко дал указания пограничникам, как действовать на границе с Литвой
7 ноября, 19:38
 
Заголовок открываемого материала