Лукашенко планирует провести переговоры по работе КПП на границе с Литвой

Отмечается, что доклады касались вопросов обстановки на белорусско-литовской и белорусско-польской границе.

"С учетом обращения литовской стороны, президентом поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе - с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление", - говорится в сообщении.