"Хезболла" не сдаст свое оружие, заявил лидер движения

БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Движение "Хезболлах" не намерено сдавать свое оружие, предназначенное для защиты ливанской территории и населения от Израиля, заявил генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем во вторник.

"Мы не откажемся от своего оружия, которое дает нам возможность защищаться. Мы те, на кого напали, и мы будем защищаться. Любая цена предпочтительней того, чтобы сдаться, и мы уверены, что победим", - сказал Касем, выступая в формате видеообращения.

Лидер шиитского сопротивления подчеркнул, что израильские атаки более не могут продолжаться и необходимо их прекратить. По его словам, попытки запугивания и различные угрозы не изменят позиции " Хезболлах ".

"Они ( Израиль - ред.) хотят нашего геноцида, и мы стоим перед экзистенциальной угрозой, поэтому мы имеем право на то, чтобы этой угрозе противостоять", - добавил Касем.

Ранее президент Ливана Джзоеф Аун в ходе своего визита в Болгарию заявил, что армия Ливана обязана самостоятельно обеспечить защиту суверенитета страны без помощь каких-либо сил внутри страны или за ее пределами.

Движение "Хезболлах" 6 ноября в открытом письме руководству Лиана выступило с предложением объединить усилия для борьбы с Израилем, также в шиитском сопротивлении предложили правительству отказаться от решения о монополизации оружия в руках государства, пока Израиль продолжает регулярно нарушать суверенитет Ливана и оккупирует часть его территории. Также в "Хезболлах" призвали отказаться от переговоров с Тель-Авивом , опасаясь того, что их результаты будут учитывать только интересы Израиля.

Правительство Ливана 5 августа поручило армии представить план по установлению государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.