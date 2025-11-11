Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" не сдаст свое оружие, заявил лидер движения - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/livan-2054337230.html
"Хезболла" не сдаст свое оружие, заявил лидер движения
"Хезболла" не сдаст свое оружие, заявил лидер движения - РИА Новости, 11.11.2025
"Хезболла" не сдаст свое оружие, заявил лидер движения
Движение "Хезболлах" не намерено сдавать свое оружие, предназначенное для защиты ливанской территории и населения от Израиля, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T21:06:00+03:00
2025-11-11T21:06:00+03:00
в мире
израиль
ливан
болгария
хезболла
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106599/58/1065995819_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_976de20bcf906915ba919c707c1d0dfe.jpg
https://ria.ru/20251110/izrail-2054000295.html
https://ria.ru/20251106/liviya-2053302379.html
https://ria.ru/20250809/livan-2034344918.html
израиль
ливан
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106599/58/1065995819_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_03f383446edd8bcc2b0c931b3af9ef13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, болгария, хезболла, оон
В мире, Израиль, Ливан, Болгария, Хезболла, ООН
"Хезболла" не сдаст свое оружие, заявил лидер движения

Касем: "Хезболла" не откажется от своего оружия, предназначенного для защиты

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинОдин день с бойцами "Хезболлах"
Один день с бойцами Хезболлах - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Один день с бойцами "Хезболлах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости. Движение "Хезболлах" не намерено сдавать свое оружие, предназначенное для защиты ливанской территории и населения от Израиля, заявил генеральный секретарь шиитского движения Наим Касем во вторник.
"Мы не откажемся от своего оружия, которое дает нам возможность защищаться. Мы те, на кого напали, и мы будем защищаться. Любая цена предпочтительней того, чтобы сдаться, и мы уверены, что победим", - сказал Касем, выступая в формате видеообращения.
Дым на месте израильских ударов на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Израильская авиация нанесла удары по югу и востоку Ливана, сообщили СМИ
10 ноября, 17:41
Лидер шиитского сопротивления подчеркнул, что израильские атаки более не могут продолжаться и необходимо их прекратить. По его словам, попытки запугивания и различные угрозы не изменят позиции "Хезболлах".
"Они (Израиль - ред.) хотят нашего геноцида, и мы стоим перед экзистенциальной угрозой, поэтому мы имеем право на то, чтобы этой угрозе противостоять", - добавил Касем.
Ранее президент Ливана Джзоеф Аун в ходе своего визита в Болгарию заявил, что армия Ливана обязана самостоятельно обеспечить защиту суверенитета страны без помощь каких-либо сил внутри страны или за ее пределами.
Движение "Хезболлах" 6 ноября в открытом письме руководству Лиана выступило с предложением объединить усилия для борьбы с Израилем, также в шиитском сопротивлении предложили правительству отказаться от решения о монополизации оружия в руках государства, пока Израиль продолжает регулярно нарушать суверенитет Ливана и оккупирует часть его территории. Также в "Хезболлах" призвали отказаться от переговоров с Тель-Авивом, опасаясь того, что их результаты будут учитывать только интересы Израиля.
Ганнибал Каддафи - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Ливан решил освободить сына Каддафи Ганнибала
6 ноября, 21:57
Правительство Ливана 5 августа поручило армии представить план по установлению государственной монополии на оружие до конца 2025 года, что фактически вводит запрет на владение им для всех, кроме армии. Руководство "Хезболлах" назвало принятое кабмином решение "огромной ошибкой" и объявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений властей страны не было.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Ливан поставил армию в "крайне сложную ситуацию", считают эксперты
9 августа, 16:53
 
В миреИзраильЛиванБолгарияХезболлаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала