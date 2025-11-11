https://ria.ru/20251111/livan-2054292725.html
В Ливане приветствуют сотрудничество с Россией в области транспорта
В Ливане приветствуют сотрудничество с Россией в области транспорта - РИА Новости, 11.11.2025
В Ливане приветствуют сотрудничество с Россией в области транспорта
Ливанские власти приветствуют сотрудничество с российскими компаниями в развитии транспортной инфраструктуры страны, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 11.11.2025
Рассамни: Ливан приветствует работу с РФ по развитию транспортной инфраструктуры
КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Ливанские власти приветствуют сотрудничество с российскими компаниями в развитии транспортной инфраструктуры страны, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Ливана Файез Рассамни.
"Мы приветствуем обмен техническим опытом и инвестициями, особенно в проектах, связанных с портами, аэропортами и железными дорогами, поскольку Россия обладает передовыми компетенциями, которые могут способствовать развитию транспортного сектора в Ливане", - сказал Рассамни.
Министр подчеркнул, что Бейрут высоко ценит исторически дружеские отношения между Ливаном и Россией и рассматривает РФ как надежного партнера в областях транспорта, инфраструктуры и энергетики.