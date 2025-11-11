В Ливане приветствуют сотрудничество с Россией в области транспорта

КАИР, 11 ноя - РИА Новости. Ливанские власти приветствуют сотрудничество с российскими компаниями в развитии транспортной инфраструктуры страны, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Ливана Файез Рассамни.

"Мы приветствуем обмен техническим опытом и инвестициями, особенно в проектах, связанных с портами, аэропортами и железными дорогами, поскольку Россия обладает передовыми компетенциями, которые могут способствовать развитию транспортного сектора в Ливане", - сказал Рассамни.