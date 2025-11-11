В России хотят создать этический кодекс по взаимодействию со СМИ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Духовные лидеры, представители традиционных конфессий совместно с Общественной палатой РФ (ОП РФ) планируют выработать этический кодекс по взаимоотношениям со СМИ для укрепления межконфессионального мира, рассказал РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член ОП РФ и член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Ряховский.

"По итогам круглого стола в рамках Национальной духовной трапезы представители традиционных конфессий, духовные лидеры, приняли решение обратиться в профильные комитеты Общественной палаты РФ , чтобы выработать этический кодекс по взаимоотношению со СМИ и между конфессиями для укрепления межконфессионального мира", - рассказал Ряховский

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин отметил, что в отношении религиозных чувств людей нужна особая тонкость, особая чуткость к их верованиям. "Конечно, мы и сами учимся и других учим быть очень тщательными в соблюдении не только законов, но и наших нравственных норм в отношении друг с другом", - сказал Зорин на круглом столе, посвященном этике взаимоотношений СМИ с религиозными организациями.

Муфтий Московской области Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Денис Мухутдинов подчеркнул, что ответственность за восприятие информации людьми лежит не только на СМИ и блогерах, но и в том числе и на духовных лидерах. "И в чем лежит на нас ответственность? В том, что мы должны доносить корректную информацию. Интернет, давайте говорить открыто, это одна большая свалка, где столько противоречивой информации, что человеку очень тяжело понять, где правда, а где ложь", - сказал муфтий.

Член Общественной палаты РФ, председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) выразил уверенность, что центральные СМИ, пишущие на религиозные темы, прекрасно понимают свою ответственность. "Это важно и нужно, чтобы все религиозные СМИ развивались, писали для людей, освещая духовные темы и чтобы у них был огромный охват. И пропагандируя свое учение, свою религию, никогда нельзя критиковать другую религию", - сказал геше Йонтен.

Начальник отдела "Религия и мировоззрение" международной медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Липич подчеркнула важность образовательно-просветительской функции журналистики. "В этическом кодексе, о котором идет речь, стоит отметить, что главный принцип у религиозных журналистов должен быть "не навреди", как и у врачей, учителей, духовенства. Люди, занимающиеся сферами формирования мировоззрения, здоровья духа, души и ума человека, должны учитывать, в первую очередь, ценностные, смысловые аспекты. Чтобы в обществе повышался уровень духовности и образованности в религиозной и других областях, чтобы развивались осознанность, взаимоуважение, любовь, милосердие и бережное отношение друг к другу", - сказала Липич.

Национальная духовная трапеза проводится в России более 20 лет.