В ЛДПР предложили пересмотреть политику учета наркозависимых людей
Слуцкий заявил, что учет наркозависимых не должен становиться волчьим билетом
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В России следует пересмотреть политику учета наркозависимых людей, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что анонимность должна быть нормой с самого начального этапа.
"Наша партия предлагает пересмотреть политику учета наркозависимых. Анонимность должна быть нормой с самого начального этапа. Учет не должен быть "волчьим билетом". Лечиться - не стыдно. Стыдно - губить себя и молчать о проблеме", - сказал Слуцкий
По мнению парламентария, наркотики являются логичным следствием социального равнодушия и пассивного поощрения.
"Наше общество знает о цепочке смертельного перехода от одного вида дурмана к другому: табак - смеси, электронные сигареты, легкий алкоголь, крепкий алкоголь, "легкие" наркотики, галлюциногены, тяжелые наркотики и смерть", - отметил он.
Лидер ЛДПР
подчеркнул, что наркомания - следствие плохого качества жизни, отсутствия работы и качественного досуга, нищеты и эмоциональной неустроенности.
"Борьба с наркоманией - дело государственной важности номер один. Пока мы терпим поражение и это важно признать. Без политической воли и объединения усилий медицины, образования, культуры и правоохранительных органов ситуация будет только ухудшаться", - заключил он.