16:19 11.11.2025 (обновлено: 17:10 11.11.2025)
Лавров опроверг заявления экс-дипломата США о позиции России по Украине
Заявления бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера насчет позиции России по урегулированию не соответствуют реальности, указал глава МИД РФ Сергей
Лавров опроверг заявления экс-дипломата США о позиции России по Украине

Лавров: действия Зеленского свидетельствуют о том, что он нацист

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявления бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера насчет позиции России по урегулированию не соответствуют реальности, указал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью российским СМИ в гибридном формате министр привел заявления Волкера по теме украинского урегулирования. В частности, бывший спецпредставитель сказал о якобы неготовности Москвы согласиться на мирное соглашение.
"Откуда он это взял – непонятно. Именно мы добиваемся мирного соглашения. Он (Волкер – ред.) продолжил: "(Президент РФ Владимир - ред.) Путин не считает Украину легитимным и суверенным государством". На это тоже есть ответ – мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая единственной из всех стран не запрещала какой-либо язык, в данном случае русский, и которая, в соответствии с декларацией о независимости, была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что бывший американский дипломат также заявил о якобы вере президента РФ Владимира Путина в принадлежности Украины к России.
"Я даже не буду на эту тему разговаривать. "И Путин также считает Зеленского нацистом". Ну да, а где доказательства обратного?", - указал также глава МИД РФ.
