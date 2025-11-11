Лавров прокомментировал non-paper России для США

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Направленный Россией США документ в формате non-paper не содержал ничего, кроме того, что обговаривалось на встрече в Анкоридже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ничего кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось. Разговор президентов по телефону состоялся после того, как этот материал был вручен в госдепартамент и совет национальной безопасности. И в ходе разговора по телефону президент (США Дональд - ред.) Трамп ни словом не обмолвился о том, что вы нам подкинули какую-то бумагу провокационную, подрывную, она уничтожает все надежды на урегулирование. Абсолютно нет. Они разговаривали нормально", - сказал он в ходе гибридного интервью российским СМИ.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.