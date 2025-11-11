Лавров дал интервью российским СМИ

https://ria.ru/20251111/lavrov-2054239497.html
Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями, раскрыл детали подготовки к саммиту Москвы и Вашингтона и...
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями, раскрыл детали подготовки к саммиту Москвы и Вашингтона и рассказал о провокациях со стороны Британии.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении Россией тестирования оружия массового поражения не соответствуют действительности:
«
"Я хочу разъяснить, что то, что поручил президент, — это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям. А поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний".
Москва готова обсуждать опасения Вашингтона. В то же время Россия встревожена заявлениями некоторых должностных лиц в США, что испытания этого типа оружия будут преследовать геополитические цели, это существенный отход от концепции неприемлемости ядерной войны:
«
"Мы до сих пор не получили разъяснений от американских коллег о том, что все-таки имел в виду президент Трамп: ядерные испытания или испытания носителей либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — ответа пока нет".
Позицию России по этому вопросу озвучил президент Владимир Путин в 2023 году:
«
"Если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не подкритические испытания, то Россия сделает то же самое".
Лавров призвал не увязывать тему встречи на высшем уровне и начавшуюся дискуссию о ядерных испытаниях. В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, включая последовательность событий:
«
"Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, — это non-paper так называемый: не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора".
Целью этого документа было напомнить американским коллегам, о чем говорили лидеры стран в Анкоридже. Там они если и не договорились "по каждой точке с запятой", то достигли понимания. После разговора с госсекретарем Марко Рубио планировалась встреча представителей МИД, военных и спецслужб двух стран:
«
"Такого дальнейшего шага от американцев не последовало".
Именно от США российская сторона ждала инициативы по выбору места и времени проведения подготовительной встречи. Со своей стороны, Москва готова обсуждать подготовку к саммиту президентов в Будапеште.
Британии будет крайне сложно "отмыться" после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России:
«
"Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна".
Лондон давно лишился своей империи, экономической и военной мощи, но стремится компенсировать это подобными диверсиями. Также Лавров обвинил Британию в развязанной информационной кампании:
«
"Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, — это позор".
Об урегулировании на Украине
Лавров назвал денацификацию условием завершения конфликта и упомянул, что возрождение милитаризма, созвучное нацистскому, наблюдается в сегодняшней Германии:
«
"Это будет требовать от нас, от всех заинтересованных в стабильном мире, принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные параметры урегулирования. Если все-таки Запад осознает безысходность такого сценария, что нужно требовать не прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а поступить так, как предложил президент Трамп в свое время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования".
При этом попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны.
Также министр опроверг утверждения бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о неготовности Москвы согласиться на мирное соглашение, хотя Россия добивается долгосрочного урегулирования:
«
"Он (Волкер. — Прим. ред.) продолжил: "Путин не считает Украину легитимным и суверенным государством". На это тоже есть ответ: мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая единственной из всех стран не запрещала какой-либо язык, в данном случае русский, и которая в соответствии с декларацией о независимости была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством".
Бывший американский дипломат также заявил о "вере" президента Владимира Путина в принадлежности Украины к России:
«
"Я даже не буду на эту тему разговаривать. "И Путин также считает Зеленского нацистом". Ну да, а где доказательства обратного?"
Каракас не обращался к Москве за военной помощью на фоне активности США у берегов латиноамериканской страны:
«
"Я не могу закончить комментарий по Венесуэле без упоминания нашей позиции о неприемлемости тех действий, которые предпринимают Соединенные Штаты под предлогом борьбы с наркотрафиком".
Глава МИД отметил, что Россия готова действовать в полном соответствии с обязательствами по договору о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который проходит окончательные этапы ратификации.