Рейтинг@Mail.ru
Лавров дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 11.11.2025 (обновлено: 17:42 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054239497.html
Лавров дал интервью российским СМИ
Лавров дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Лавров дал интервью российским СМИ
Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями, раскрыл детали подготовки к саммиту Москвы и Вашингтона и... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:12:00+03:00
2025-11-11T17:42:00+03:00
россия
в мире
будапешт
дональд трамп
марко рубио
владимир путин
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251107/ispytaniya-2053348481.html
https://ria.ru/20251024/vengriya-2050236081.html
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757850.html
https://ria.ru/20251105/maduro-2052886865.html
россия
будапешт
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, будапешт, дональд трамп, марко рубио, владимир путин, москва, сергей лавров, миг-31, сша
Россия, В мире, Будапешт, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Путин, Москва, Сергей Лавров, МиГ-31, США

Лавров дал интервью российским СМИ

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями, раскрыл детали подготовки к саммиту Москвы и Вашингтона и рассказал о провокациях со стороны Британии.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О ядерных испытаниях

Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении Россией тестирования оружия массового поражения не соответствуют действительности:
«

"Я хочу разъяснить, что то, что поручил президент, — это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям. А поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Москва готова обсуждать опасения Вашингтона. В то же время Россия встревожена заявлениями некоторых должностных лиц в США, что испытания этого типа оружия будут преследовать геополитические цели, это существенный отход от концепции неприемлемости ядерной войны:
«

"Мы до сих пор не получили разъяснений от американских коллег о том, что все-таки имел в виду президент Трамп: ядерные испытания или испытания носителей либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — ответа пока нет".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Позицию России по этому вопросу озвучил президент Владимир Путин в 2023 году:
«
"Если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не подкритические испытания, то Россия сделает то же самое".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26

О саммите России и США

Лавров призвал не увязывать тему встречи на высшем уровне и начавшуюся дискуссию о ядерных испытаниях. В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, включая последовательность событий:
«

"Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, — это non-paper так называемый: не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Целью этого документа было напомнить американским коллегам, о чем говорили лидеры стран в Анкоридже. Там они если и не договорились "по каждой точке с запятой", то достигли понимания. После разговора с госсекретарем Марко Рубио планировалась встреча представителей МИД, военных и спецслужб двух стран:
«
"Такого дальнейшего шага от американцев не последовало".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Именно от США российская сторона ждала инициативы по выбору места и времени проведения подготовительной встречи. Со своей стороны, Москва готова обсуждать подготовку к саммиту президентов в Будапеште.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Будапешт наш: раздвоение Запада не оставляет Украине ни шанса
24 октября, 08:00

О провокациях Лондона

Британии будет крайне сложно "отмыться" после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России:
«
"Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Лондон давно лишился своей империи, экономической и военной мощи, но стремится компенсировать это подобными диверсиями. Также Лавров обвинил Британию в развязанной информационной кампании:
«

"Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, — это позор".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД

Об урегулировании на Украине

Лавров назвал денацификацию условием завершения конфликта и упомянул, что возрождение милитаризма, созвучное нацистскому, наблюдается в сегодняшней Германии:
«

"Это будет требовать от нас, от всех заинтересованных в стабильном мире, принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные параметры урегулирования. Если все-таки Запад осознает безысходность такого сценария, что нужно требовать не прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а поступить так, как предложил президент Трамп в свое время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
При этом попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны.
Также министр опроверг утверждения бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о неготовности Москвы согласиться на мирное соглашение, хотя Россия добивается долгосрочного урегулирования:
«

"Он (Волкер. — Прим. ред.) продолжил: "Путин не считает Украину легитимным и суверенным государством". На это тоже есть ответ: мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая единственной из всех стран не запрещала какой-либо язык, в данном случае русский, и которая в соответствии с декларацией о независимости была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Бывший американский дипломат также заявил о "вере" президента Владимира Путина в принадлежности Украины к России:
«

"Я даже не буду на эту тему разговаривать. "И Путин также считает Зеленского нацистом". Ну да, а где доказательства обратного?"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров: США, похоже, трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию
9 ноября, 10:30

О ситуации в Венесуэле

Каракас не обращался к Москве за военной помощью на фоне активности США у берегов латиноамериканской страны:
«
"Я не могу закончить комментарий по Венесуэле без упоминания нашей позиции о неприемлемости тех действий, которые предпринимают Соединенные Штаты под предлогом борьбы с наркотрафиком".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Сергей Лавров
глава МИД
Глава МИД отметил, что Россия готова действовать в полном соответствии с обязательствами по договору о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который проходит окончательные этапы ратификации.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США
5 ноября, 07:49
 
РоссияВ миреБудапештДональд ТрампМарко РубиоВладимир ПутинМоскваСергей ЛавровМиГ-31США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала