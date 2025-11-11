Лавров дал интервью российским СМИ

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями, раскрыл детали подготовки к саммиту Москвы и Вашингтона и рассказал о провокациях со стороны Британии.

Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О ядерных испытаниях

Высказывания главы Белого дома Дональда Трампа о возобновлении Россией тестирования оружия массового поражения не соответствуют действительности:

« "Я хочу разъяснить, что то, что поручил президент, — это не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к ядерным испытаниям. А поручено МИД и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам проанализировать ситуацию и прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Москва готова обсуждать опасения Вашингтона. В то же время Россия встревожена заявлениями некоторых должностных лиц в США, что испытания этого типа оружия будут преследовать геополитические цели, это существенный отход от концепции неприемлемости ядерной войны:

« "Мы до сих пор не получили разъяснений от американских коллег о том, что все-таки имел в виду президент Трамп: ядерные испытания или испытания носителей либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — ответа пока нет". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Позицию России по этому вопросу озвучил президент Владимир Путин в 2023 году:

« "Если кто-то из ядерных держав проведет испытания ядерного оружия, не носителей, не подкритические испытания, то Россия сделает то же самое". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

О саммите России и США

Лавров призвал не увязывать тему встречи на высшем уровне и начавшуюся дискуссию о ядерных испытаниях. В публикации Financial Times о причинах отмены саммита в Будапеште много лжи, включая последовательность событий:

« "Меморандум, о котором упоминают журналисты FT, — это non-paper так называемый: не бумага, это совершенно неофициальный набросок, который был направлен нашим коллегам не после разговора Путина с Трампом, а за несколько дней до этого разговора". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Целью этого документа было напомнить американским коллегам, о чем говорили лидеры стран в Анкоридже. Там они если и не договорились "по каждой точке с запятой", то достигли понимания. После разговора с госсекретарем Марко Рубио планировалась встреча представителей МИД, военных и спецслужб двух стран:

« "Такого дальнейшего шага от американцев не последовало". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Именно от США российская сторона ждала инициативы по выбору места и времени проведения подготовительной встречи. Со своей стороны, Москва готова обсуждать подготовку к саммиту президентов в Будапеште.

О провокациях Лондона

Британии будет крайне сложно "отмыться" после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России:

« "Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Лондон давно лишился своей империи, экономической и военной мощи, но стремится компенсировать это подобными диверсиями. Также Лавров обвинил Британию в развязанной информационной кампании :

« "Хотел бы обратить внимание на очередные факты непрофессионального и, я бы сказал, вредоносного освещения некоторых событий средствами массовой информации. В том числе, может быть, прежде всего британских. То, что сейчас происходит с Би-би-си, хорошо известно, то, что некоторые деятели пытаются оправдывать произошедшее и говорят о какой-то cрежиссированной кампании, — это позор". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Об урегулировании на Украине

Лавров назвал денацификацию условием завершения конфликта и упомянул, что возрождение милитаризма, созвучное нацистскому, наблюдается в сегодняшней Германии:

« "Это будет требовать от нас, от всех заинтересованных в стабильном мире, принципиальности, когда будут обсуждаться окончательные параметры урегулирования. Если все-таки Запад осознает безысходность такого сценария, что нужно требовать не прекращения боевых действий, чтобы продолжать накачивать Украину оружием, а поступить так, как предложил президент Трамп в свое время перед Аляской, когда он сказал, что перемирие ничего не решит, нужно прекращать конфликт на основе принципов устойчивого урегулирования". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

При этом попытки Европы склонить США к необходимости перемирия вместо устойчивого урегулирования на Украине небезуспешны.

Также министр опроверг утверждения бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о неготовности Москвы согласиться на мирное соглашение, хотя Россия добивается долгосрочного урегулирования:

« "Он (Волкер. — Прим. ред.) продолжил: "Путин не считает Украину легитимным и суверенным государством". На это тоже есть ответ: мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая единственной из всех стран не запрещала какой-либо язык, в данном случае русский, и которая в соответствии с декларацией о независимости была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством". Сергей Лавров глава МИД глава МИД

Бывший американский дипломат также заявил о "вере" президента Владимира Путина в принадлежности Украины к России:

« "Я даже не буду на эту тему разговаривать. "И Путин также считает Зеленского нацистом". Ну да, а где доказательства обратного?" Сергей Лавров глава МИД глава МИД

О ситуации в Венесуэле

Каракас не обращался к Москве за военной помощью на фоне активности США у берегов латиноамериканской страны:

« "Я не могу закончить комментарий по Венесуэле без упоминания нашей позиции о неприемлемости тех действий, которые предпринимают Соединенные Штаты под предлогом борьбы с наркотрафиком". Сергей Лавров глава МИД глава МИД