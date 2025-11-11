https://ria.ru/20251111/lavrov-2054237837.html
Россия не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
Россия не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2025
Россия не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
Россия до сих пор не получила разъяснений от США о том, что имел в виду президент Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T16:08:00+03:00
2025-11-11T16:08:00+03:00
2025-11-11T16:08:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
сергей лавров
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251111/lavrov-2054237403.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, сергей лавров, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Россия не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
Лавров: Россия до сих пор не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях