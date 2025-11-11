Рейтинг@Mail.ru
Россия не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2025
16:08 11.11.2025
Россия не получила разъяснений от США о ядерных испытаниях, заявил Лавров
Россия до сих пор не получила разъяснений от США о том, что имел в виду президент Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
в мире
россия
москва
сша
дональд трамп
сергей лавров
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
москва
сша
в мире, россия, москва, сша, дональд трамп, сергей лавров, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия до сих пор не получила разъяснений от США о том, что имел в виду президент Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не слышал о том, чтобы Москва объявляла о ядерных испытаниях. И говорить о том, что одновременно Вашингтон и Москва это сделали, наверное, не очень корректно. Мы до сих пор не получили разъяснений от американских коллег о том, что все-таки имел в виду президент Трамп - ядерные испытания или испытания носителей, либо так называемые подкритические испытания, которые не сопряжены с ядерной реакцией и которые допускаются по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, - ответа пока нет", - сказал Лавров в интервью российским СМИ в гибридном формате.
